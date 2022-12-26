2023兔年運程｜4生肖犯太歲化解方法　屬兔頻出錯、屬鼠慘被背叛

2023兔年即將到來，很多人都關心在兔年犯太歲的生肖有哪些？又會分別帶來什麼樣的影響呢？除了安太歲以外，又該如何去靠智慧化解呢？



雨揚老師在影片「2023兔年犯太歲生肖的安太歲與化解法」中一次告訴你！

4大生肖兔年犯太歲化解法，安全渡過犯太歲！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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生肖兔「值太歲」

「值太歲」代表會遇到制約與阻撓，譬如屬兔人明明按部就班卻會頻頻出錯，計劃趕不上變化，失敗的經驗會讓你嚴重地自我懷疑，因此失去堅持的信心和學習的動力。所以雨揚老師建議，屬兔人可以多看書、寫作來沉澱自己心靈，或者請教專業人士、前輩，幫自己找到持之以恆的動力，默默努力不放棄，最終必定會靠耐力贏得貴人相挺。

雨揚老師開運金句：耐力就是勝利

生肖雞「沖太歲」

「沖太歲」代表會遇到對立與衝突，小心自己的言行被有心人士刻意曲解，並被流言蜚語影響，讓你的評價受損、被刁難，導致你害怕成為眾人焦點而拒絕表現，卻也讓大好的機會拱手讓人。然而，有罵聲就能創造掌聲，雨揚老師建議，不妨活用「備受矚目」的特質，主動幫忙他人或者行善，不居功並協助他人，就能讓你評價大加分、好運也加分！

雨揚老師開運金句：行善創造掌聲

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生肖馬「破太歲」

「破太歲」代表今年會遇到很多的矛盾與搗亂，以往你說的算的決策，可能會頻頻受到其他人的挑戰，讓你在關係中屢屢挫敗，越求和越失和，所以雨揚老師建議你能「搶先示好」，但這並不代表你要低頭示弱，而是釋放善意，優先表達關懷，讓對方感受到你的愛與誠意，就能贏來圓滿的關係囉～

雨揚老師開運金句：搶先示好，福氣更好

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生肖鼠「刑太歲」

代表今年可能會遇見背叛或者過河拆橋，過往交好的人可能會忌憚你，讓你從他們的貴人變壞人，讓你因此陷入百口莫辯的窘境，因此雨揚老師建議，先為自己著想，才能幫上自己的忙，工作上先做好自己的事情，行有餘力再去協助他人，可以發揮善心幫助，也要有軟性拒絕的勇氣，才能避開是非陷阱，迎向美好前途。

雨揚老師開運金句：先做好自己，再幫助別人

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