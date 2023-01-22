初一禁忌習俗一文看清　早餐食肉招惹血光　做錯一件事全年行衰運

【初一禁忌／初一習俗／農曆新年／兔年生肖運程】作為農曆新年的第一天，大年初一象徵著一切的開端，也是農曆春節中最重要的一天。



以下這些行之有年的禁忌與習俗可千萬要牢記，不僅不希望不小心惹得壞運上身，更期待能為自己添好運！（點圖放大了解「大年初一8大宜忌」👇👇👇）

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初一禁忌習俗一、不要吃稀飯

許多人早餐習慣吃稀飯，但在新年的第一天建議還是換個早餐吃，畢竟在古代稀飯象徵著窮人的食物，因此有一說是指大年初一吃稀飯會讓一整年財運受阻。

初一禁忌習俗二、不要殺生

在新年第一天殺生，恐會惹上血光之災，因此年菜都要在除夕前準備好，此外早餐盡可能也不要吃到肉。

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初一禁忌習俗三、禁打碎物品

如同除夕一樣，在過年期間打破物品代表著「破運」、「破財」，所以如果不小心打破東西，千萬要默念「歲歲平安」來化解。

初一禁忌習俗四、禁洗衣服、洗頭

大年初一是水神的生日，所以不要洗衣服以表對水神的尊重，此外也不要在初一早上洗頭髮，因為頭「髮」與「發」音近，避免在新年第一天就將財運給洗掉。

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初一禁忌習俗五、非必要不要吃藥

除了慢性病患者有固定吃藥的必須以外，在新年第一天沒有必要，就不要服用藥物，免得接下來一整年也要吃藥不斷。

初一禁忌習俗六、禁午睡

在古代睡午覺是懶散的象徵，所以若在大年初一就睡午覺，會影響你接下來一年的事業運，所以還是多忍忍，或者外出走走打起精神！

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初一禁忌習俗七、禁回娘家

我們都知道大年初二才是回娘家的日子，雖然現代基本上想回家就回家，沒有這麼多的規矩，然而大年初一還是比較有習俗上的忌諱，若在這天回娘家會影響到娘家的家運，因此在春節期間還是大年初二、初三再回去比較妥當。

初一禁忌習俗八、宜走春

除了上述大年初一的禁忌以外，最常見的習俗便是「走春」，「春」與閩南語的「剩下」同音，所以可以在這天穿上新衣去親朋好友家拜年、外出玩，或者到廟宇拜拜祈求一整年的平安，走得越多，剩下的財富越多！

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民俗傳說僅供參考，勿過度迷信。



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】