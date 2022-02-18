男友將全粒瓜子放入口咬　女友點講都唔明　視訊教開瓜子嚇親家人

吃瓜子首要先嗑開外殼，才能吃到裏面的瓜子，但有港男卻因不懂嗑瓜子，平時都是整粒放入口咬碎！有網民於討論區發文表示，日前發現妹妹於家中用視訊通話教男友吃紅瓜子，並解釋「男朋友會傻更更成粒瓜子放入口咬碎再吞」，擔心他會鯁喉，故特意視訊教開瓜子。事件令樓主十分震驚及無語，大呼「點解可以生存到咁耐」。



有網民於討論區發文表示，日前發現妹妹於家中用視訊通話教男友吃紅瓜子，並解釋「男朋友會傻更更成粒瓜子放入口咬碎再吞，擔心男朋友會啃親」，令他十分震驚及無語。（《最美表演》劇照）

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該名網民於香港討論區以「家下啲後生連瓜子都唔識開？」為題發文表示事件絕無誇張，他指出日前妹妹突然問家裏是否還剩下瓜子，他疑惑為何農曆新年已過卻想吃瓜子，而且妹妹平時也不太吃瓜子。

其後，樓主竟然看到妹妹用視訊通話教男友開紅瓜子，妹妹解釋「男朋友會傻更更成粒瓜子放入口咬碎再吞，擔心男朋友會啃親」。原來她已口頭上教了男友，「但男朋友話成日都咬開瓜子殼個陣咬爛埋粒瓜子」，因此妹妹再用視訊示範如何完美咬開瓜子。他聽完後瞬間感覺很無語，大呼「點解可以生存到咁耐」。

有網民指出，「拍拖拍到好似幫人湊仔咁，陰公，咁廢的男人帶出街都驚俾朋友笑，咁都肯同佢一齊」、「買個開瓜子器會唔會好啲？」、「瓜子本身冇益，加上而家大把有害附加劑，唔識食好過識食」、「現在仲興食瓜子？我都唔知幾多年無喺屋企出現過啦！食瓜子又煩，每粒得個少少！真係把鬼」。

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