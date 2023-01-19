年廿八洗邋遢｜必須從睡房丟棄的5件廢物　斷捨離後睡眠品質急升

【年廿八洗邋遢／斷捨離／農曆新年】睡房是睡眠的居所，也應該是家中最能放鬆、舒適的地方，但有些居家用品確實會影響你的休息，它不會是相當明顯的，但卻是長期且潛移默化的，不妨檢視一下你的心靈角落，並讓這5樣東西在你的睡房消失。



【圖輯】點圖放大看「5樣要你的睡房消失的東西」👇👇👇

+ 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

任何會絆倒、常撞到的家具或居家用品

凸起的地毯、擋住動線的置衣櫃、常碰撞的裝飾品或其他物品，如果常常絆倒你或你時常撞擊到它，都不是一個好現象，代表動線受到阻礙，而你一大清早起床或半夜摸黑上床都要提心吊膽，就算家中空間不大，也不要把睡房當成收納的首位空間，基本上睡房應該是家中最清爽的一個房間。

【相關圖輯】年廿八洗邋遢│大掃除斷捨離必掉3類物品 呢樣不丟掉或飯碗不保？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

其實你根本不坐的椅子

很多人都認為在睡房裡擺個躺椅，或者綁個藤椅很浪漫，若你真的很常使用它，那真的沒有甚麼問題，但若只是將椅子當成擺設，還不如換取空間比較實際，因為它很有可能會變成一個堆積空間，影響你的室內視野。

【相關圖輯】年廿八洗邋遢 | 大掃除開運法 忌廚房漏水 家居3地方乾淨先旺財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

電視機或螢幕

別把睡房當成客廳，你不需要用2個空間做一模一樣的事情，這反而是一種浪費之道，若你有另一半，更會影響到別人，進入睡房就代表準備讓自己的身體休息，電視機只會分散準備睡眠的前奏，打擾即將安眠的情緒。

【圖輯】親戚「唔識做」狂問幾時生仔如何應對？點圖放大看「9個超煩問題+9招回應教學」👇👇👇

+ 20

洗衣籃

就算家裡非常小，也不太可能騰不出放置洗衣籃的位置，實在不需要將洗衣籃放在睡房裡，它除了會讓你看到髒衣服，更下意識地提醒你未做完的家務，進入睡房這個空間最主要的要務就是放鬆。

【相關圖輯】網熱議新年親戚問月薪真係關心你？有人突破盲腸：呢種親戚唔會問（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

額外的枕頭

枕頭確實是變化床組的方便擺設，但過多的枕頭也會形成一種睡眠負擔，因為基本上睡眠用不到太多枕頭，但要每日睡前找地方放也是件不知所云的負擔，而若是已經淘汰不睡的舊枕頭還放在床上佔位子的狀況，還是快拿去丟棄吧。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】