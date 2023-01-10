拜年再遇麻煩親戚狂問幾時結婚點答好？3類超煩問題+3招回應教學

【農曆新年／兔年／拜年／親戚】農曆新年將近，過年期間除了快樂放假、盡情大吃大喝之外，也免不了許多與親戚長輩見面的場合，一家團圓雖然是一件美事，不過也無可避免地會收到一些來自親朋好友的「關懷」，每年總是被問到超級崩潰。



面對長輩和親友們在過年時的各種問題，究竟要怎麼回答才能避重就輕又不失禮數呢？《DailyView網路溫度計》整理了幾個面對親戚長輩們提問時的應對小技巧，一起來看看吧！（點圖放大了解「拜年3類超煩問題+3招回應教學」👇👇👇）

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農曆新年被問到感情／成家問題時

什麼時候交男／女朋友、什麼時候結婚、什麼時候生小孩，絕對是親戚長輩們最常問的問題之一，尤其越接近適婚年齡，越容易成為被關懷感情狀況的目標，甚至還會被某些熱心長輩「介紹對象」。

面對這種情況，其實可以用「現在想專心讀書」、「想努力拼事業」、「現在的心思都花在工作上」等理由回覆，既能委婉表達目前沒有相關規畫，又顯得認真上進！

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農曆新年被問到工作／薪資相關問題時

「工作待遇」也是親戚長輩們非常喜歡打聽的問題，除了直接問薪資數字這種讓人不知該如何回答的私隱問題外，也有不少人喜歡拿自家小孩出來做比較，讓人每次過年家族聚會時都提心吊膽、備感壓力。

其實面對這一類的問題，可以避重就輕地帶過，像是「跟去年差不多啦」、「還過得去啊」，或是直接將球丟回給長輩，向他表示「沒你家兒子／女兒優秀啦」，笑笑地用這些話應對，就能夠避免一直被「打爛沙盆問到篤」。

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農曆新年被問到成績／學業問題時

逢年過節時一直被親戚長輩關懷成績，是學生們共同的惡夢，尤其是應屆考生更是會承擔許多額外的壓力，總是會被關切「準備得如何」、「想考哪裡」、「有把握嗎」、「考得如何」、「什麼時候放榜」等問題。

面對這樣的提問，最好的方式就是給出一些模稜兩可的中性回覆，像是「還OK」、「還有進步空間」等等，同時謝謝長輩們的關懷。此外，如果是快要面臨大考的準考生，也可以使用「要準備考試」的「終極讀書遁」，來迴避掉讓人感到壓力的親戚聚會。

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