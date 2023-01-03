嘉頓「星級」家庭什餅曝光　7款餅乾消失　網嘆惡夢:三年都未食晒

過年相信大家點都會收到幾盒新年禮盒，但最令人「聞風即逃」的都莫過於以經典紅色長方形罐包裝，罐面以大大隻字呈現，食足一年都食不完卻是上一代香港人最愛的「嘉頓家庭什餅」。近日有網民就發現，嘉頓家庭什餅竟然推出升級版「星級家庭什餅」，但新版本不但比舊的份量少，而且有多款經典餅乾都消失......



網上圖片

近日有網民於連登討論區上發文表示，每逢新年都「人見人怕」的嘉頓家庭什餅推出了「星級」版禮盒。網民更貼出禮盒的超市「市價」，圖中可見舊版價錢為95蚊，重量為1340克，而「星級」版本售價則是135蚊，重量為1200克。網民對此表示完全不明白為何星級禮盒不但重量份量比舊版少，但價錢卻比舊版貴40蚊，因而問道「唔通真係好食?」。

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翻查超市網站，星級版嘉頓家庭什餅與舊版同樣有8款餅乾，但餅乾種類卻大有不同，除了椰子圈外，其餘7款都不相同，最為標誌性的「檸檬夾心餅」亦被換成「芝士味夾心餅」。而嘉頓官方則表示新版的「星級版家庭什餅」除了餅乾款式不同，罐內更會附送過年文化小冊子和「自製福字剪紙」，讓大家一同了解過年習俗。

圖自嘉頓官網

網民對此表示，本身都「得朱古力同檸檬夾心食得落」，現在檸檬餅被換走，而芝士味餅乾味道則「太化學好難食」，令人對嘉頓家庭裝「恐懼感」更加嚴重。有網民則表示，無論家庭裝變成什麼樣子，都「完全無興趣」，更表示「乜嘢人先送得岀」，「送什餅真係等俾人開年都似」。網民亦指年年超市都賣剩超多，搞笑道若今年「買一罐送12粒退燒藥內附心意卡一張」的話則有可能清倉。

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但有網民亦表示其實家庭餅並不難食，只是「個份量嚇親人」，「一罐餵飽一村人都得」，網民分享自己家中「三年前嗰罐仲原封不動」，可以「留返打仗食」。究竟怎樣才可以將嘉頓家庭什餅這個BOSS打敗呢?快來看看網民所教路15個消滅嘉頓什餅的方法!

👇👇👇點圖睇網民教路15個妙法消滅嘉頓什餅👇👇👇

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近日日本宣布限制來回香港航班，香港又出現「搶藥潮」，令不少香港人都叫苦連天。而網上有不少在外居住的港人見及此竟於連登發文表示「心涼」，更寸香港又被限出境，又「冇藥買」，令現正還居住在香港的港人不禁出貼文反擊表示「你走(移民)我尊重，但真係唔X洗一沉百踩加多兩腳」。