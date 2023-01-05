黃店新年到會$1,200乳豬餐「無乳豬」！網民直呼搵笨：加$XXX先有

踏入2023全新一年，加上農曆新年也即將到來，趁著團年飯當然要飽足一頓，象徵未來一年生活富足。有人自己親手煮團年飯，也有人會選擇叫到會省下功夫，網民發現一間黃店趁新年檔期推出「招牌乳豬全體到會套餐」，但是$1,200的價錢卻不包括乳豬，而是需要付錢加購，質疑套餐非常「搵笨」！



網民發現黃店新年到會$1,200乳豬餐「無乳豬」！（連登討論區截圖）

近年不少人都選擇在大日子預訂到會套餐，省時省力就可以享受多國美食。最近有連登網民發現一間黃店餐廳在Facebook貼出廣告，推出一款新年6-8人乳豬到會套餐，售價$1,200元，價格包含主菜2份、菜或沙律1份、飯或意粉2份、小食2份、飲品6份、甜品日本泡芙1份。

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Facebook截圖

左上仍有「招牌乳豬全體到會套餐」字眼，但在商品頁面上只見「招牌到會套餐」（餐廳官網截圖）

不過當網民在菜單上選擇主菜時，卻發現「招牌脆皮乳豬 足3KG越南乳豬」需要以$480加購，除了乳豬以外，另外5款主菜也需要加$200-$480以購買；而其他的6款主菜如「招牌雙斧頭豬配黑醋蘋果蓉（兩件）」、「慢煮八小時炭火燒封門柳配日式燒肉汁（一條封門柳）」、「無骨瑞士雞一隻+美國榖飼叉燒皇一條」則不用加錢。

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除了乳豬以外，另外5款主菜也需要加$200-$480以購買（連登討論區截圖）

發帖網民認為「招牌乳豬全體到會套餐」沒有乳豬一事不合理，更需要額外的$480加購才可食到「乳豬」，所以根本不可稱作「乳豬餐」，質疑餐廳違反商品說明條例，也有誤導客人之嫌。更有網民笑指「乳豬餐係指個客好似豬仔咁俾佢劏」、「樣樣都要加錢，個價搵笨」、「麥記試下個脆香雞翼餐無雞翼要加錢先有」。不過網民後來發現Facebook上的廣告已移除，但官網上仍可看見相關字眼。另外記者翻查去年餐廳「到會套餐」加購乳豬的價錢為$200，未知是否乳豬的大小和重量有變動才導致價差一倍有多。

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