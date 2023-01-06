港人淘寶6棵富貴竹到港全死光　客服：種得生！網笑:可煲竹蔗茅根

網購日漸方便，因為近年疫情下更加普及化，足不出戶又可以買到全屋的用品，適合繁忙的港人。淘寶是港人最愛的網購平台之一，貨品便宜種類亦多，有人甚至全屋傢俬都從淘寶購買，稱比起香港便宜一大截。今日（6/1）有網民分享自己在淘寶上購買了6棵富貴竹，結果卻全部發黃，於是怒向客服申請退款卻被拒，帖子被網民瘋狂恥笑。



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淘寶雖然什麼也有，不過某些貨物經過數天的運輸後，再送到你手上時，貨物的狀態又是不是如你想像中的一樣呢，例如活生生的植物你又敢不敢淘？近日一位網民在Facebook群組「淘寶開心share」上發帖，表示自己在淘寶上購買了6棵富貴竹盆栽，但在收貨時發現，6棵原本非常翠綠的富貴竹，卻變成了一棵棵發黃的垂死版「黃金富貴竹」。

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收到垂死的富貴竹的事主當然非常生氣，憤怒的表示「已經死仲話可以養活，死都唔退錢」，怒轟客服不負責任又不肯退錢。

（Facebook群組「淘寶開心share」截圖）

帖子吸引了不少網民留下哈哈笑表情，有人恥笑樓主「咩都淘」、「真。冚家富貴竹」、「莫非唔知集運要幾日？咩理據退錢？」反問他為何「取難不取易」，要在淘寶上購買，再運輸至集運倉，再集運送至香港，花費大量時間運輸最終害死植物，而不是直接在香港購買。對此樓主回覆指「見淘寶六分一價錢咪試下，因香港買咪又係大陸運來」，結果再被網民狠嘲「智商會唔會都係？」、「係啊不過全部死嘅」、「所以棵嘢條命也只有6分1...」、「可以再試多5次」。

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（Facebook群組「淘寶開心share」截圖）

（Facebook群組「淘寶開心share」截圖）

另外也有人質疑樓主在淘寶上購買植物的行為犯法，皆因不少人都曾購買植物，但被淘寶集運倉以安全理由拒收。而事實上根據香港法例第207章《植物(進口管制及病蟲害控制)條例》，凡未備有漁農自然護理署預先簽發的有效進口証或授權書而進口植物、植物病蟲害或土壤到香港，均屬違法。然而，在香港以外的任何中國地方生產以發從該等地方進口的植物則不受此限。而且，從其他國家進口切花及供食用的蔬果，亦不受此限。

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即有土壤、某些面臨絕種、受保護植物不能入口，其他則沒有限制，漁護署網站上也羅列了詳細的可入口的植物名單。當然集運倉運不運送至香港，會不會被拒收又要再視乎個別公司的規例了。

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