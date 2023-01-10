女子港鐵車廂用檢測棒抹扶手　港鐵稱不知情　理大認有關並致歉

疫情期間，有人在公共交通工具拿出檢測棒塗抹，難免會令旁人恐慌。日前（8日）網傳片段顯示在港鐵東鐵綫列車內，有1名女子疑似以快速抗原測試的檢測棒逐一塗抹車廂扶手，拍片者深怕對方公然在車廂「播毒」，影片惹來熱議。港鐵發言人表示不清楚相關影片的來源和拍攝時間，而影片中顯示的行為並非由港鐵安排。

理工大學今日（10日）回覆《香港01》查詢時表示，經與相關研究部門了解後，理大土木及環境工程學系確認其科研團隊成員，早前在港鐵車廂採集樣本，以研究細菌於空氣和接觸表面的傳播途徑。理大就研究團隊未有在採樣前通知港鐵公司，以致造成不便和引起公眾疑慮，謹此致歉，並已即時停止相關採樣工作，承諾日後會避免同類事件發生。



1名女子在港鐵車廂疑似拿出檢測棒，並塗抹在多個扶手上。（fb「大埔 TAI PO」圖片）

片主在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指片中的女子在港鐵車廂拿出1支棒並沾上不明液體，其後塗抹在多個扶手上，又將疑似「測試棒」放在1個寫上「中咗」的透明袋內，片主下車後立即通知月台助理，但對方僅稱會向上級報告。從影片和照片所見，女子身處前往上水的某班港鐵車廂，至少在3個扶手上塗抹不明液體，並有另1名男子同行。

片主深怕該名女子在車廂「播毒」，不少網民看後亦直呼「好恐怖」，質疑女子四處塗抹有新冠肺炎病毒的測試棒。部份網民則指出，該女子也有可能只是收集樣本或進行實驗，惟其舉動難免會嚇怕不知情的乘客，「佢好似係到同個扶手做快測」、「有可能係取樣做學術研究」、「如果佢真係採緊樣，佢應該掛住職員證啦，咁嘅行為真係嚇親人囉」。

港鐵發言人指影片中顯示的行為並非由港鐵安排，而港鐵列車車廂採用可持續消滅多種細菌及病毒的納米光觸媒塗層，列車每晚收車後會以1:99稀釋漂白水全面清潔，而清潔人員亦會在總站用1:99稀釋漂白水清潔車廂。