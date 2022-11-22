卡塔爾世界盃球迷村「早餐盒」照片瘋傳　一晚1800港元吃這些

2022年FIFA世界盃香港時間11月21日凌晨開踢，來自各國的足球迷卻不得不掏出近一晚200英鎊（約1,850元），才能夠在卡塔爾住進帳篷或貨櫃屋，不僅居住環境早就受到詬病，現在更流傳一張據稱是球迷村提供早餐的照片，遭轟看起來就很可悲。



英國太陽報報道，卡塔爾在杜哈附近為世界盃準備了1800頂帳篷與6000間小屋，據報帳篷一晚可以花掉175英鎊（約1,620港元），但一些入住的足球迷早已抨擊這些住宿設施是「敲竹槓」（rip off），另一些球迷則形容感覺「未完工」。

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最新在各大社群媒體廣為流傳且引發轟動的照片據稱是提供給足球迷的餐盒。從照片可見，內含三明治、蘋果、「像薯仔」的鬆餅跟甜甜圈，同時附上兒童午餐盒式的紙包果汁、小瓶礦泉水、裝在紙杯內的即溶咖啡包與一小盒蜂蜜，讓看到的部分足球迷與網友都感到頗不以為然。

最新在各大社群媒體廣為流傳且引發轟動的照片據稱是提供給足球迷的餐盒。（Twitter圖片）

根據報道，這張午餐盒的照片收到了數萬個讚與數百則分享，有一位足球迷留言，「200英鎊睡在沙漠裏的塑膠帳篷，吃着看上去像是飛機餐的玩意？」另一位網友則說，「一晚200鎊就給這個？」

還有一位網友抨擊，「看起來像我在小學旅行拿到的午餐盒」。

不過，許多其他足球迷則表示滿意，有人稱這並不比廉價飯店提供的早餐更差，一位網友就說，「這（平心而論）看上去不錯，比我看過的不少飯店早餐更好」。另一位網友寫到，「看起來比大多數英國體育館提供的更好」。也有網友持平表示，「說實話，這看上去OK，但花了200英鎊，你會在其他地方得到極其更好的待遇」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】