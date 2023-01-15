超準！WhatsApp四種訊息藏暗示 無啦啦話「好得閒」實情以退為進
撰文：ETtoday
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【WhatsApp】開始工作後，生活圈總是離不開固定的朋友，想要遇到新對象超級難，於是男男女女開始用交友軟體尋找另一半，看似簡單打開手機就能認識朋友，實則每個人對於對方的耐心都變低了…
在茫茫人海中找到對象仍然困難，如果你遇到談得來、感覺不錯的對象，對方說出「關鍵句」的時候，極可能是對你有意思，請打開天線別傻傻錯過！
【圖輯】點圖放大了解「WhatsApp哪四種訊息藏暗示」👇👇👇
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一、你距離上一段感情多久了？
提到「上段戀情」或是「前任」相關字眼，通常代表對你有一定程度的好感，想了解你的過往情史，也想從對上段戀情的態度了解你是否值得更進一步。
二、最近有比較不忙
對方想約妳出去的時候，通常不會直說，會拐著彎說「有空」，意思就是希望你能主動開約。所以當你聽到這句話，若你有意願，趕快約她出去，成功機率會大增。
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三、你喜歡什麼類型的女／男生
通常問這問題，就是想拐個彎問問自己有沒有機會，也代表對你有70%以上的好感，所以聽到這句話就代表有機會了，對方正在窺探自己符不符合你的戀愛期待。
四、你應該不需要用交友軟體吧？
若你們是在交友軟體上認識，對方講這句話代表想知道你用交友軟體的目的性，也暗示你「條件不錯」。這時候回答自己「工作太忙，沒時間認識對象」是最安全的答案。
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