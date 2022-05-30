點解拍拖好易散？7招必學戀愛實戰技巧　越有「性福」越幸福！

每一對情侶在開始談戀愛時，會因爲不確定對方對自己的感覺，所以表現有點過於熱情的愛……什麽才是正確的戀愛方式？情侶又該如何經營感情呢？



戀愛是一件美好的事情，不過戀愛中的兩個人往往容易因性格、脾氣、愛好等方面的不同産生矛盾和爭執，一旦處理不好，很可能會導致感情受損，甚至分手。那麽正確的戀愛方式有哪些呢？想要一段高品質的戀愛不是那麽容易，它需要兩個人好好經營，才能夠走的長久。

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有很多情侶因爲不會經營兩個人的感情而分手，雖說失戀也很常見，但是如果你真的遇到了那個對的人，希望和對方好好走下去，那就需要學會正確處理兩個人之間的關係，互相付出，相互包容理解。

一起來看看外國媒體網站「REFINERY 29」所提出的建議，找出適用於自己與另一半的方式，讓你們的關係比以往還要來得更加貼近吧！

一、完美的情侶，他們不會等到情人節才慶祝

說到底，除了情人節之外，生活中還有大大小小的事物值得一起慶祝，好比他支持的球隊在今晚贏得了比賽、你苦苦鍛鍊的腹肌終於出現了一點蹤跡，總之任何的喜悅都能夠成為你們互相分享喜悅的理由。

二、看電影與吃晚餐，不是唯一的約會行程

你知道嗎？一頓晚餐或是一場電影當然也能夠為你們帶來美好的回憶，只是除了這些不斷輪換的行程之外，我們的大腦偶爾也需要新的事物來刺激，譬如兩天一夜的近郊小旅行，或是一項前所未有的新挑戰。成為對方擴大視野的好夥伴，而非一陳不變的阻礙唷。

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三、就算生活兵荒馬亂，也要努力寫下、記錄下對方的好

大家的生活都很累啊。即使快樂的時光佔有80%，但少數的負面回憶卻往往比那多數的幸福還要來得清晰，很難說明是什麼因素導致這樣的結果，但不可否認的，一旦理智消失連帶的那些對方的美好之處，也會自動地被我們腦海中的某個神祕開關給暫時性封鎖住，而這絕對是最不值得的事情！如果你也有一個這樣的神祕機關任性的幫你處理你的回憶，不如換個方式，挑選一本床邊日記，養成習慣的寫下那些對方令你感動時刻，也許下次你們爭吵時，那本日記便會提醒你其實他似乎並沒有那麼的糟糕。

四、彼此都有暗號，是最親密的美妙默契

這種暗號，也許是一個小手勢，一個不易被外人察覺到的信號，或是只有你們才聽得懂的「外星人語言」。好比我認識的朋友當中，就有一對情侶會以某種水果代替直接說出口的性愛訊息，不僅避免不必要的彆扭，甚至還增添了一些小情趣。另外也有與男友同居的女性朋友會以奇怪的特殊暗號告訴對方她要去上廁所了，雖然在外人看來可能會覺得有點難以理解，但比起「我要去大便了」如此寫實的對話，無厘頭的暗號反而成為了他們的生活樂趣。

五、就算吵架，也要彌補、不讓傷害成為永恆

我們與伴侶都曾有過甜蜜的時光，自然也會有磨合的過程，我們都曾聽過衝動之下說出口的氣話，也曾為了愚蠢的自尊口是心非，沒錯，一時的宣洩能讓我們獲得暫時的解放，但隨之而來的卻是無比的懊悔。別讓這份情緒影響你們的感情太久，與其怪罪自己已經說出口的話，不如想想如何防止這樣的情況再度發生，真正的改過遠比一句道歉來得重要（當然真誠的道歉也是不可或缺的）。

六、注重對方，他們時時都將對方放在心上

覺得很難嗎？其實很簡單！你可以偷偷在他的外套口袋裡留下一張你寫的肉麻紙條，或是默默的在冰箱裡準備好他前陣子不經意提到的甜點，你會發現，這些小驚喜發揮的作用其實完全不亞於一份生日大禮，簡單又貼心的小巧思就能讓對方感受到更多的愛意唷。

七、除了心靈，性生活也應該要得到滿足

根據精神病學和行為科學的研究，在性愛方面獲得更大滿足的人，無論是女性或男性，在感情中往往也較為幸福，由於雙方在進行性行為時，大腦會釋放出一種愛的化學元素，不僅能增加性慾，同時也會加強你與對方之間的連結，使你們的感情更為融洽。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】