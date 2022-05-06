無論你遇見誰，他都是你生命該出現的人，絕非偶然，他一定會教會你一些什麼。「你的氣質藏著你走過的路，讀過的書和愛過的人。」雖然他成為了前任，但是他卻藏在了你的記憶裡，成為你不可分割的一部分……



和平分開後的兩人，無論是男方還是女方，都會因為對方變得更好。不管我們承不承認，前任都會潛移默化中都教會了我們一些東西，未來很好，時光很美，還有新的後來者在等著你找到他，或者，在趕往心裡的路上，日夜兼程著。

來看看國外媒體網站〈buzzfeed〉的火熱文章吧，以下是前任情人教會我們的九件事情：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

一、你無法改變一個人

無論你多麼希望他們的某些方面有所不同，他們都不太可能完全按照您希望的方式行事，即使你確信這種改變會改善他們自己的生活。人是自主的，對被脅迫不會太友好，尤其是在人際關係中。如果你愛的人對你不滿意，你會有什麼感覺？人是自主的，當我們遇到想要改變我們習慣的人時，我們會反抗，或是不聽勸，經常互相妥協的關係代表你們不太適合。

二、人只能選擇自己改變

當你年輕時，你在成長階段墜入愛河，這種關係真的可以塑造你。畢竟，沒有什麼比你的初戀更像的了。但這裡的關鍵詞是形成性的，我們都經歷了幾個階段，然後才能從蛹中形成一個完全形成的成年人。雖然我們無法輕易的改變對方，但奇怪的是我們可以自己改變自己，也許你在上一段戀情中嚮往的是一個處處被愛的安全感，但對方卻無法給你這樣的愛護而使你們分手，但多年後你已經成長成一個獨立自主的人，你要的是一段簡單的愛情，能夠給予彼此私人的空間，這樣回頭來看看自己，原來我們已經改變了。

三、遠距離的感情關係痛苦又艱難

與住在數百甚至數千英里之外的人在一起非常困難。從經驗上來看，不管是身邊的朋友或是自己的親身體驗，沒有人會建議你遠距離的戀愛關係。在年輕的時候談過幾個青春的戀愛，希望可以在一起一輩子，但一旦進入了大學沒有幾對能夠維持許久的，更何況是分隔兩地的戀人。也許你晚上錯過了等待許久的電話，這樣時時刻刻沒有安全感的關係會讓我們無法長久。我們能再次經營遠距離的唯一方法就是看到終點，一個可預期的時間框架。過來人的經驗：試圖長期維持一種沒有確定未來的關係是相當可惡的靈魂毀滅。

四、跟對方的家人關係良好，至關重要

你可能認為你們兩個可以在自己的小泡泡裡共存，不需要喜歡他生命中重要的人，但那太天真了。如果你現在有一段即將進入婚姻的戀情，你會發現你與對方的家人關係很好，就像獲得新的家人般的快樂，也幫助你化解偶爾的小爭吵，這就是你從前任身上無法學到的細節。見到即將成為你姻親的人，將讓你知道與對方的美妙關係不僅僅是一種獎勵，它讓遊戲變得更美好。你會迫不及待地希望對方餘生中的重要組成部分。

五、雖然性格不同也能相互吸引，但彼此擁有共同興趣一樣重要

我們經常看到有許多情侶的個性完全不一樣，一個外向、一個內向。沒錯，對方和你不同的個性很可能吸引到彼此，不同的生活圈也讓你感到新鮮，但真正能夠維持關係的是擁有共同興趣，如果你們愛看的電影、食物、或是運動，通通都不一樣的話，或許這段關係是無法維持下去。擁有共同點非常重要，無論是愛好、電影、興趣還是工作。它不必是一切，但它必須是某種東西。

六、你愛的人會以你從未想過的方式傷害你。

人們撒謊、欺騙和適應自己的議程，這是生活中的事實。他們可能並不想成為一個壞人，並且可能會因為讓你感到不安而感到非常難過。但有時我們甚至不知道我們為什麼要做我們所做的事情，沒有人是完美的。還是請你要記住，如果這一段關係交雜著不誠實的成分，想必那個對象也不是值得你走一輩子的人。

七、你永遠不會「高攀」或「配不上」誰

崇拜你的伴侶是一回事，但把他們當作偶像又是另一回事。你的這種詭異的看法影響了我們的整個關係，並可能會導致你忍受了我現在做夢都不想允許的事情。講難聽一點，你認為他的屎很香不是他的錯；這完全是你的問題。人是會死的，你應該這樣對待他們——人都是平凡的，你應該停止這樣的相處，別把彼此放在不一樣的基礎上來戀愛。

八、有時候結束一段關係比你想像的要容易得多

如果和某個人走得很長久，表示彼此已經走進對方的世界、生活緊緊的扣在一起，你可能會以為想要從這段關係中脫離並不容易……你可能認為從這段關係中解脫出來對你們倆來說都是非常痛苦的。你們的生活錯綜複雜地纏繞在一起，但最終這一切都無縫地分開了。當然，這很艱難，但你已經準備好迎接一場比最終結果要大得多的戰鬥——直到今天你仍然對此感到驚訝，竟然分得如此輕鬆！

九、分手後不一定要維持朋友關係

讓你愛的人離開是很可怕的，這就是為什麼我們大多數人在分手時都會屈服於最終的陳詞濫調：「讓我們做朋友吧。」但事實是，你們分手是有原因的。要在分手後當朋友從來不是一件容易的事情，或許有的人可以理性協議分手，那還可能有機會當朋友，但如果沒有共同的朋友圈，或是分手時不順利，當朋友只會讓你們彼此更加痛苦而已。你們曾擁有的是那個時候的東西，現在它已經消失了。向前看！Move on！

【同場加映】熱戀期過後變冷淡？專家教6招延續愛情賞味期限｜拍拖要考牌#39（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】