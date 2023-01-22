8大過年習俗你最憎邊個？網民投票All in全部廢除：放假只想躺平

【過年習俗／農曆新年／兔年】農曆新年到，幾乎每天都有不同的習俗或禁忌要遵守，除夕守歲、初二回娘家，到初四前不能掃地倒垃圾，以免將福氣送走，也不可以說「死」、「窮」等不吉利的話。



去年曾經有台灣網友列舉8項過年常見的習俗，詢問哪一項應該廢除？貼文一出，討論度爆棚，其中不少人直指「燒炮仗」，認為製造髒亂又危險。

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原PO在PTT發文指出過年的習俗，包括跟親戚吃飯、拜天公、上頭炷香、派利市、守歲、初二前不能回娘家、燒炮仗、迎神等，想知道眾人的意見，覺得應該廢除哪項習俗。

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對於這8個選項，最多網友投給「全部廢除」，砲轟都是陋習，只想單純放假躺平，也有人提出不同的意見，「搶到頭香真有過的比較好？」、「可以立法限燒紙錢了嗎」、「拜天公，晚上冷死」、「燒炮仗，現在沒年獸放X小」、「要睡覺一直在那邊放鞭炮，吵死」、「遇到屁孩真的很危險」、「其實年越過越淡就是因為注重習俗的人漸漸不在了，剩下的人只要沒了拘束，也會想輕鬆的過」。

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