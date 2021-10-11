日本JK制服進化史：呢啲爆款已成追憶　八成半女生會睇校服揀學校

JK制服、Lolita裙和漢服被圈內愛好者們稱為「破產三姐妹」，其中JK一詞源於日文單詞。JK是「じょしこうこうせい」女子高校生，羅馬音「jyoshi koukousei」的簡寫，JK制服就是日本女高中生們的校服。



大部分人對日本的初印象，無非就是櫻花、富士山、壽司以及穿學生服的日本妹子。在日本，校服不僅僅是女學生的專屬服裝。日本每年六月一日，各家報社都會刊出身穿水手校服的女學生照片以示初夏的到來，日本校服逐漸演化為一種日本文化現象。熱衷於投票搞各種排行榜的日本人也常常投票票選最適合穿校服的女明星，新垣結衣、橋本環奈、永野芽郁……「老婆」們都太美了！

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日本早期的教育制度規定，學生在小學畢業之後男生和女生就要分校，分別進入男子中學和女子中學。在明治、大正時代，女學生的校服是傳統振袖和服加上一件寬鬆褲裙「袴」（はかま）。20世紀初，日本開始服裝洋化運動，由福岡女學院院長——伊利莎白·李（エリザベス・リー）把水手服推廣到全日本，成為日本現代水手服的原型。

八十年代的時候上學人數開始變多，學校實施嚴格的制度，而校服就是制度的象徵，所以故意修改校服的樣式來反抗學校和家長出現了一種另類時尚——不良範兒：大姐大們把裙子改長至腳踝，方便藏武器打架也不會走光。1990年以後，學校開始引進西裝樣式的校服，比起之前的水手服等，這種校服最大的特點就是沒有那麼容易修改。

日本時尚雜誌曾經只做過一期JK制服專題，描繪了過去20年日本女高中生的製服潮流。1997~2001是澀谷辣妹文化的全盛期，流行迷你制服裙×泡泡襪的搭配，最受歡迎的男生類型是木村拓哉；2002~2006流行大墜飾的項鍊多條搭配，制服裙變得比迷你更迷你，腳上的泡泡襪也換成流行深藍色長襪；2007~2011流行一般長度的制服裙，襯衣外搭配男裝尺寸的寬鬆罩衫；2012~2017尺寸恰好的製服毛衣和膝上10公分的迷你制服裙，外面搭配大尺寸的連帽外套，喜歡穿運動品牌的鞋子。

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學校為了讓學生一年四季都穿校服，一般都有夏季版和冬季版兩種設計，並且款式都大不相同，有的學校甚至會聘請有名的設計師來設計校服，好看的校服也是招生中的一項競爭力。根據日本網站統計，有約85.2%的女生在選擇學校時會受到學校校服的可愛程度影響。由於各個學校的校服設計不一樣，因此校服裙子的長度也不一樣，也有網站對日本妹子更喜歡哪個長度的裙子做過調查。不過好看歸好看，這樣成套成套的校服也並不便宜，一般公立高中的一套校服大約需要4萬日元，私立高中則可能超過10萬日元，一分價錢一分貨。

這樣一比，報姐想起初高中的時候還是那種很醜的青蛙服，只能說是有利有弊吧。雖然款式肥大不合身，除了去學校強制要穿平時根本不會碰，但是很大程度上抹平了貧富差距，磨平了大家青春期長胖的身體。而且現在應該也有蠻多學校有這樣好看的西裝制服作為校服，大家可以來留言分享呀！

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