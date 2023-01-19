北角164呎納米單位月租$10800！標榜5分鐘到港鐵　網民：劏房樓王

香港土地問題嚴重，要憑有限預算租住心儀單位實在令不少市民非常頭痛。近日有業主發文放租1個164呎的北角私樓單位，列6點作招徠，標榜單位位於極高層及5分鐘可抵達港鐵站，開價月租10800元。網民看到租金也認為業主過份進取，直指該單位平均呎租比港島藍籌屋苑更貴，揶揄「高層住劏房原來貴啲㗎？」。



近日有業主發文放租1個164呎的北角私樓單位，列6點作招徠，標榜單位位於極高層及5分鐘可抵達港鐵站，開價月租10800元。（fb「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

有業主日前於facebook群組以中英文發文，表示免佣放租北角尚譽1個實用面積164呎的開放式單位，列出6點作招徠，表明希望徵求好租客。帖文提及，屋苑位置方便，5分鐘便可抵達北角或炮台山港鐵站，擁有豪華門口出入及新樓會所，提供多項設施包括健身室。至於單位位於極高層，已附有全屋傢俬電器，租客可立即租用及入住，惟需提供工作或收入證明。

相片可見，單位間隔簡單，大門左邊設有小型儲物櫃，上面放有微波爐及電飯煲等煮食家電，單位中間則以設有巨型玻璃窗的洗手間及設有鋅盤的高身儲物櫃間出走廊位置，盡頭窗台則為地台睡床，床褥上方的窗邊可以晾曬衣服。

網民看過單位相片及月租，直指間隔並不舒適，而平均呎租更高達65.8元，比藍籌屋苑太古城及康怡花園更貴。（fb「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

網民看過單位相片及月租，直指間隔並不舒適，而平均呎租更高達65.8元，比藍籌屋苑太古城及康怡花園更貴，「以為高層改個英文名就可以放租貴啲呀？成皮嘢160呎你都夠膽放出嚟真係搏X」、「上一輩一百萬就有三房，而家四百萬五百萬得間劏房」、「有錢人就叫納米樓，窮人就叫劏房」。

另有網民指，同水平的租金能在區內租到更實用的單位，質疑業主出價並不貼近現實，「窮人租唔起，手頭充裕些少嘅又唔會租咁細嘅單位，究竟咩人先會租」、「同一價錢我喺炮台山住緊2房300呎」、「諗呢啲納米樓嗰個人都癡㗎，畀成萬蚊租間劏房」。