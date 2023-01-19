大掃除8大原則你要知　收納專家教如何將亂葬崗變成五星級的家

當你回到家中，打開大門的那一剎那，你感覺如何呢？每到過年前，許多人就會開始苦惱除穢，你是不是也每年都要花好幾天大掃除，但儘管努力收拾仍然看不出效果呢？



每次在打掃時，總是猶豫某樣東西到底該留還該丟？來來來～讓極簡專家告訴你年前大掃除「輕鬆執行的整理原則」，幫你把家裡從亂葬崗變五星級的家！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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開始大掃除前，先檢視家中物品

你知道自己的家有多少物品嗎？你記得每個抽屜、櫃子、箱子裡裝了哪些東西嗎？整理的目的即是藉由檢視每樣物品，來釐清它們與使用者的關係，因而更了解自己，需要或不需要，適合或不適合。而這些眾多的物品，大概可以分為下列4種類型。

一、常用或重要的物品

這類型物品常常都會使用，在生活中佔有不可或缺的角色，例如：手機、錢包、保溫壺、水杯、電腦、衣服包包等。另有一些雖不常用，但卻是重要且須小心保管的物品，例如：護照、存摺、印章等。

二、備用物品

這類型物品通常是第1類物品的重複，只是準備接替或更新，例如：紙巾、尿片、過季衣物、備用寢具等。

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三、多餘或閒置的物品

這類型物品雖然完好，但因為是過分囤積或衝動購物下得到的，又或者是別人的贈物，自己卻用不到，所以已經失去它原有的功能，變成閒置的雜物，例如：免洗碗筷、沒在用的電器餐具、不穿的衣服鞋子、不喜歡的紀念品等。

四、垃圾或廢棄物品

壞掉、過期的食物，待修的電器，破損的衣物寢具等，以及囤積在陽台的紙箱、塑膠袋或廢棄物，這些物品已經無法再使用，可以直接捨棄。

每個人的家都有這4類型的物品，但擁有的數量不同，就會構成完全不同的居住型態。整理的第一步，即是辨別自己的住家是何種型態，並誠實面對是什麼原因導致物品的囤積，先透過上述方式「區分」捨棄不需要的物品，再以簡單有效的「收納」、「清空」原則，讓物品有適當的家，讓物品適得其所，居家空間自然變得乾淨、簡約，也才更有餘裕去增添住家美感，下列分享4個整理原則。

一、地板清空

第1個整理原則就是「地板清空」，不論客廳、餐廳、臥室、浴室，除家具以外，地板不放置任何物品。建議出門或旅行回家後就馬上將行李物品整理妥當，這樣打掃時也只需要掃地機械人，省時又輕鬆。而且客廳地板清空，也可以靈活運用活動空間。

二、桌面清空

第2個整理原則就是「桌面清空」， 餐桌保持清空，不隨意放醬料、餐盤，可以避免拖延導致雜物堆積，或是每次使用完書桌就清空，能提升工作和念書的效率。一旦開始收拾清空，就會有動力想把所有家事一口氣完成，會產生一種「忙碌歸零」、「壓力歸零」，準備要重新開始且有餘裕般的感受。需要使用桌面時就可以立即開始作業，不用花時間清理。

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三、梳化、床鋪清空

第3個整理原則就是「梳化、床鋪清空」，梳化容易順手亂放堆積物品，睡前清空讓心情平靜下來，營造放鬆的氛圍；每天早起時，我都會將棉被攤平，拿走除了寢具以外的物品，迎接新的一天。梳化和床鋪這兩處最容易堆放的就是換下來的衣服和包包，表示使用頻率很高的物品並沒有順手好收納的位置，也表示生活習慣有待加強，這些都可以因為平面清空而調整的更完善。

四、家具檯面清空

第4個整理原則就是「家具檯面清空」，這會是越來越傾向少物之家的必然過程，包括：鞋櫃、電視櫃、櫥櫃、收納櫃、洗手台等檯面，除少許必要物品，其餘清空。浴室的洗手台、地面等不堆疊物品，有助於維持清爽，打掃清潔也更省時省力；玄關維持整潔乾淨，不但讓家的出入口清爽暢通，也讓整體空間延伸及放大，當物品有更妥善空間擺放，會更加愛物惜物。新的一年，就從小處開始著手清掃，養成清空習慣，讓整個家煥然一新吧！

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