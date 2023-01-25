女生一事私藏AV截圖　拿電話拍全家幅　意外讓表姐看到她的珍藏

一名網民分享，在過年期間時表姐因為要確認照片，打開她電話的相簿後意外看到「色情影片截圖」，表姐看到後光速滑掉，女事主整個晚上只好跟表姐「全程尬聊」，超想原地蒸發，引來許多網民議論。



想不到這種事也會發生在女生身上：（按圖了解）

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一名女網民在Dcard發文表示，在過年期間時與親戚朋友合照，而在大合照時，她就因為自己的手機背後有扣環，可以立着，因此自告奮勇用她的手機來拍，而在拍完照後，表姐想確認照片模樣時，卻不小心滑到了許多「色情影片截圖」，讓女事主當場嚇死。

女事當下看到表姐「光速把照片往回滑」，代表她「肯定已經看到了」，她接着全程繼續跟表姐尷尬地聊天，回想後「超想原地蒸發」。她也解釋，自己會存這些圖片是因為打算做私密處醫美，因此想要找一些好看的私密處照片作參考，現在還在猶豫要不要跟表姐解釋。

許多網友留言表示：

．「放下鮑袱，好好過年吧」

．「紅鮑拿來」

．「真的要固定刪照片啊」



也有類似經歷的網友表示：

「沒差啦，我想他們大概也能理解你的尷尬。讓我想到有一次我跟我同事，一起準備要看一個廠商代表手機裏工作的圖，三個人都盯着那支手機，結果一滑開就是滿版的『XX姿勢』」。



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