有片為證！4歲童失蹤溺斃　鱷魚叼遺體送回岸邊　全身無傷無咬痕

多地都有民間傳說相信動物有靈性，即使是天性殘暴的鱷魚。印尼4歲男童維杰亞（ Muhammad Ziyad Wijaya）日前獨自在河口玩耍時失蹤，搜救隊尋人無果，2日後有漁民在河口發現1條鱷魚叼着男童的遺體，游近岸邊小艇才鬆口，等艇上男子拖走遺體後消失於水面。搜救隊指揮官接受傳媒訪問時，透露男童全身完好無損，連咬痕都沒有，「我們覺得鱷魚在幫忙找受害人」。事發片段震撼網民，當局判斷男童是溺斃而死，未確認該鱷魚和男童死有無關係，事實上之前已發生過同類鱷魚叼屍事件。



印尼有漁民發現鱷魚叼住1具男童遺體游近岸邊，發現是失蹤2天的4歲童維杰亞。（fb影片截圖）

印尼傳媒報道，4歲男童維杰亞是東加里曼丹省庫台卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara）小鎮居民，他日前獨自玩耍意外跌落河失蹤，省搜救隊尋人2天無果。至上周五（20日），有漁民在馬哈坎河（Mahakam river）河口附近見到1條巨鱷在水面游泳，口裏似乎叼住人體，那正是2天前失蹤的維杰亞，但當時已經死亡。

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漁民指鱷魚游了約200米接近岸邊1艘小艇，牠鬆口放下男童遺體，艇上2名男子將男童遺體拖上去，地點離男童失蹤位置有約1.5公里距離。匿名拍片者向當地傳媒透露，鱷魚待2男子帶走男童遺體，隨即從水面消失，男童上岸時，身上完全無咬痕，傳媒普遍形容鱷魚將男童遺體「送回」家人身邊。

東加里曼丹省搜救隊到場，驚覺遺體是找了2天的維杰亞，指揮官科塔（Melkanius Kotta）指，男童遺體完好無缺，而且是「完好無損」，「我們覺得鱷魚在幫忙找受害人」。他們判斷男童是遇溺而死，但未出楚出事原因，及鱷魚和他的死亡有無關係。

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鱷魚運回遺體片段相當震撼，當地網民認為鱷魚基於同情心和本能才這樣做，「每次看見動物做出難以置信的事時，我就相信輪迴了」。當局指，2017年發生過類似事件，當時有名40歲男子在河口洗澡，突然被鱷魚拖入水中，當地人向「鱷魚耳語者」（ Crocodile Whisperer，當地人相信他們可與鱷魚溝通）求助，他成功說服鱷魚將男子遺體還給家人。

鱷魚平均每年殺死約1,000人，但牠們一般不會主動狩獵人類。科研網站ResearchGate統計，2007年至2016年間，婆羅洲發生了221宗鱷魚傷人事件，導致129人死亡，其中東加里曼丹和砂拉越個案最多。

（綜合）