素食鱷魚！印度75歲聖鱷逝世千人悼念　與祭司互動勁感人真相係…

印度1條被封作「聖鱷」的素食鱷魚巴比亞(Babiya),近日以75歲高齡離世,牠長年生活在印度教寺廟池塘,從不攻擊人、以素食貢品維生,吸引了逾千民眾悼念。寺廟祭司都不知道巴比亞從何而來,但神奇地池塘長年只會出現一條鱷魚,上一條二戰時被英軍殺死後,巴比亞突然就出現了,令人聯想起印度教的神話故事。巴比亞去世的照片在網上瘋傳,惟其中一些網民轉載,和祭司互動的照片,卻被當地傳媒發現是「傳錯相」,就連當地農業和農民福利部部長都搞錯了。



印度素食鱷魚巴比亞日前離世,有許多民眾前往悼念。(Twitter圖片)

印度喀拉拉邦卡薩拉戈德(Kasaragod)印度教寺廟「Sri Ananthapadmanabha Swamy temple」,有條知名的素食鱷魚巴比亞,牠長年住在寺廟池塘,被信眾當成重要景點,平日有不少粉絲和民眾探望,視牠作「聖鱷」。牠大部時間留在洞穴內,下午才會外出。

巴比亞早前連續多日不進食,死前一天沒有如常出沒,到周日(9日)晚11點半左右被發現死亡,獸醫指牠真實年齡約80歲,寺方周一將牠的遺體取出讓公眾悼念,逾千民眾包括政界人士都有出席。寺廟祭司向印媒透露,無人知牠如何來到寺廟池塘,這池塘每次有鱷魚死去,隔一段時間就會有另一條鱷魚出現,同一時間只會出現一條。寺方網站介紹,巴比亞已是第三條「自來鱷」,當一條鱷魚死亡後湖中就會出現另一條,他們無法解釋這現象。

有在寺廟工作30多年的職員指,巴比亞之前有另一條鱷魚住在池塘,牠在第二次世界大戰時被英軍槍殺,過了段時間巴比亞就出現在湖泊中,寺廟上下早當牠如一家人。他憶述將巴比亞屍體從湖中拉出來時,大家失控落淚,但深信早晚會有另一條鱷魚出現在牠的位置,寺方現考慮為巴比亞建紀念館。

祭司指,巴比亞令他們聯想到印度教經典《薄伽梵往世書》(Bhagavata Purana)中的傳說故事「Gajendra Moksha」,講述大象加金德拉(Gajendra)被湖泊內一條鱷魚襲擊,這場戰鬥持續上千年,最後牠向印度教三大神之一的維護神毗濕奴祈禱求救,最終毗濕奴現身,鱷魚也放開了牠。

不同的是,巴比亞長年都很友善,從未傷人,試過有些小孩玩耍時意外跌落水,但是巴比亞並無傷害到他們任何一人。平日牠會等參拜者離開後在寺廟附近走來走去。巴比亞每日會食兩餐純素貢品「Prasadam 」(字面解慈悲),祭師一呼喚牠竟會浮上水面,祭師會直接將食物人入牠嘴內。雖然池塘裏有魚,但祭司們相信巴布亞從未攻擊或進食魚兒。

印業農業和農民福利部部長卡蘭德拉耶也出帖文悼念巴比亞,惟有網民發現一樣「傳錯相」。(Twitter截圖)

當地有專家認為,巴比亞屬沼澤鱷魚,而寺廟貢品主要是米、香蕉,已夠牠生活所需,但牠如果活在野外,正常應該吃魚、囓齒動物和爬行動物,有時更會獵食更大的動物。當地人流傳,巴比亞其實是多年前被馬戲團留下的鱷魚幼體,是當中倖存下來的一條。

印度農業和農民福利部部長卡蘭德拉耶(Shobha Karandlaje)亦在社交平台上傳巴比亞的圖片悼念,感謝牠長年守護寺廟。不過事件出現小插曲,許多網民瘋傳數張赤裸上身男子和鱷魚的圖片,疑是祭司及巴比亞,卡蘭德拉耶亦分享了這張圖片。

不過,當地傳媒查證後發現這並非巴比亞,而是源自2021年YouTube一條叫「Crocodile Sees Its Adoptive Dad After Years…」的影片,攝影地點在哥斯達黎加,主角是漁民Gilberto "Chito" Shedden和鱷魚Pocho,是個漁民當年拯救垂死鱷魚的故事。事實上,該條YouTube片是截取自紀錄片《Touching The Dragon》,今次只是網民集體傳錯相。

(綜合)