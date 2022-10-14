素食鱷魚！印度75歲聖鱷逝世千人悼念　與祭司互動勁感人真相係…

印度1條被封作「聖鱷」的素食鱷魚巴比亞（Babiya），近日以75歲高齡離世，牠長年生活在印度教寺廟池塘，從不攻擊人、以素食貢品維生，吸引了逾千民眾悼念。寺廟祭司都不知道巴比亞從何而來，但神奇地池塘長年只會出現一條鱷魚，上一條二戰時被英軍殺死後，巴比亞突然就出現了，令人聯想起印度教的神話故事。巴比亞去世的照片在網上瘋傳，惟其中一些網民轉載，和祭司互動的照片，卻被當地傳媒發現是「傳錯相」，就連當地農業和農民福利部部長都搞錯了。



印度素食鱷魚巴比亞日前離世，有許多民眾前往悼念。（Twitter圖片）

印度喀拉拉邦卡薩拉戈德（Kasaragod）印度教寺廟「Sri Ananthapadmanabha Swamy temple」，有條知名的素食鱷魚巴比亞，牠長年住在寺廟池塘，被信眾當成重要景點，平日有不少粉絲和民眾探望，視牠作「聖鱷」。牠大部時間留在洞穴內，下午才會外出。

巴比亞早前連續多日不進食，死前一天沒有如常出沒，到周日（9日）晚11點半左右被發現死亡，獸醫指牠真實年齡約80歲，寺方周一將牠的遺體取出讓公眾悼念，逾千民眾包括政界人士都有出席。寺廟祭司向印媒透露，無人知牠如何來到寺廟池塘，這池塘每次有鱷魚死去，隔一段時間就會有另一條鱷魚出現，同一時間只會出現一條。寺方網站介紹，巴比亞已是第三條「自來鱷」，當一條鱷魚死亡後湖中就會出現另一條，他們無法解釋這現象。

+ 5

有在寺廟工作30多年的職員指，巴比亞之前有另一條鱷魚住在池塘，牠在第二次世界大戰時被英軍槍殺，過了段時間巴比亞就出現在湖泊中，寺廟上下早當牠如一家人。他憶述將巴比亞屍體從湖中拉出來時，大家失控落淚，但深信早晚會有另一條鱷魚出現在牠的位置，寺方現考慮為巴比亞建紀念館。

祭司指，巴比亞令他們聯想到印度教經典《薄伽梵往世書》（Bhagavata Purana）中的傳說故事「Gajendra Moksha」，講述大象加金德拉（Gajendra）被湖泊內一條鱷魚襲擊，這場戰鬥持續上千年，最後牠向印度教三大神之一的維護神毗濕奴祈禱求救，最終毗濕奴現身，鱷魚也放開了牠。

不同的是，巴比亞長年都很友善，從未傷人，試過有些小孩玩耍時意外跌落水，但是巴比亞並無傷害到他們任何一人。平日牠會等參拜者離開後在寺廟附近走來走去。巴比亞每日會食兩餐純素貢品「Prasadam 」（字面解慈悲），祭師一呼喚牠竟會浮上水面，祭師會直接將食物人入牠嘴內。雖然池塘裏有魚，但祭司們相信巴布亞從未攻擊或進食魚兒。

印業農業和農民福利部部長卡蘭德拉耶也出帖文悼念巴比亞，惟有網民發現一樣「傳錯相」。（Twitter截圖）

當地有專家認為，巴比亞屬沼澤鱷魚，而寺廟貢品主要是米、香蕉，已夠牠生活所需，但牠如果活在野外，正常應該吃魚、囓齒動物和爬行動物，有時更會獵食更大的動物。當地人流傳，巴比亞其實是多年前被馬戲團留下的鱷魚幼體，是當中倖存下來的一條。

印度農業和農民福利部部長卡蘭德拉耶（Shobha Karandlaje）亦在社交平台上傳巴比亞的圖片悼念，感謝牠長年守護寺廟。不過事件出現小插曲，許多網民瘋傳數張赤裸上身男子和鱷魚的圖片，疑是祭司及巴比亞，卡蘭德拉耶亦分享了這張圖片。

不過，當地傳媒查證後發現這並非巴比亞，而是源自2021年YouTube一條叫「Crocodile Sees Its Adoptive Dad After Years…」的影片，攝影地點在哥斯達黎加，主角是漁民Gilberto "Chito" Shedden和鱷魚Pocho，是個漁民當年拯救垂死鱷魚的故事。事實上，該條YouTube片是截取自紀錄片《Touching The Dragon》，今次只是網民集體傳錯相。

（綜合）