日本寫真偶像級美女格鬥家驚傳因詐騙被捕　至今13戰全勝睇得打得

日本美女格鬥家岡本璃奈日前驚爆詐欺遭逮，震驚日本體壇。



詐欺被捕原因是她在網路上販售1張偽造的那須川天心vs.武尊的比賽簽名海報，岡本璃奈被迫出面公開道歉，並聲稱自己也是騙局的受害者。

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28歲岡本璃奈憑藉著超高顏值與超強戰力，在日本格鬥界享有高人氣，目前自由搏擊的戰績是13戰全勝，在格鬥界戰功彪炳，也因此獲得不少粉絲擁戴，她的IG有超過11萬名粉絲，個人YT頻道也有15萬戶訂閱。

只是這樣的人氣格鬥家卻犯下詐欺罪引發關注，去年12月岡本璃奈被控出售1張偽造的那須川天心vs.武尊的比賽簽名海報，當時以9.99萬日圓賣給1位粉絲。

但該粉絲拿到海報後愈想愈不對勁，經過比對過去簽名後，認為簽名是偽造的，所以報警處理，岡本璃奈因此遭到警方逮捕，她也對詐欺罪嫌坦承不諱。

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面對詐欺醜聞，岡本璃奈日前也透過自拍影片公開道歉，她聲稱自己也是這場騙局的受害者，損失了1500萬日圓，為了彌補損失才會出售這張偽造海報。

她除了表達後悔之意，也表示隔天會親自找被她欺騙的受害者道歉，請求原諒，只是到底為何被騙了1500萬日圓，岡本璃奈並未多做說明。

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