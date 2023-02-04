吃草莓大福驚見「原條蟲蟲」　網民睇相崩潰　烘焙業人士咁講

吃草莓大福都可以咬出童年陰影！台灣有媽媽發文指日前在美式賣場Costco好市多購入1盒草莓（士多啤梨）大福，兒子咬下去時覺得口感奇怪，她拿起一看，驚見有原條蟲蟲在草莓中間，「還好還是整條不是半條」。帖文引來熱議，許多人被嚇倒，但又笑言至少證明草莓農藥，還引出一群烘焙業人士，指用完顆草莓做甜點的難處，外觀長本看不出有沒有蟲。



台媽指兒子咬大福時口感奇怪，拿給她看才驚覺有條蟲。（facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」）

台灣不少人鍾情美式大賣場Costco好市多，但有媽媽在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發帖，指兒子熱愛吃大福，買回家立馬吃了1個，但吃到第2個就出事，他咬下去時口感空空的覺好奇，馬上吐出來觀察，然後找媽媽看。

樓主拿起大福，驚見入面有原條蟲蟲，照片所見，咬了一半的草莓中間有條蟲在，幸好沒有斷開或咬過痕跡。她說蟲蟲已經不動，估計已死亡，「還好還是整條不是半條」。兒子事後堅持每個大福都要切開一半再吃，「對大福的熱愛不變」，發文純粹覺提醒大家，「造成大家的心理障礙SORRY啦」，也明白原粒水果難免會有這問題。

台媽笑言幸好蟲蟲還是完整的。（facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」）

照片嚇倒不少網民，大呼看到有心理陰影，「我冰箱還整盒躺在那邊，看到這我怎麼下得了口呢」、「所以說要一口吃掉，這樣就看不到了」、「冬蟲夏草莓大福」、「表示草莓沒農藥，很安全」。

有烘焙業人士解釋，由於部分甜點要用上完顆草莓，事前難以確認入面有沒有異狀，「草莓裏面的蟲真的無法避免，如果我自己吃到也是會有陰影」、「草莓如果是一整顆下去做料理，真的沒辦法控制裏面有沒有蟲，外觀都是看不出來的」，「常常藏在蒂頭，我們做蛋糕剛好比較常切對半裝飾，每次看到還是很可怕」，如要確保客人買到無蟲，變相種寀草莓時就要使用大量農藥。

（facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」）