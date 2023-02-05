洗衫一機紙巾碎「黐實全家衣物」讓媽媽崩潰　日本達人教一招解決

雖然現在洗衣服大多都使用洗衣機代勞，只要按下幾個鍵就能輕鬆完成，但要是遇到忘了將口袋的紙巾拿出來的時候，結果最後就是衣服上都是白色的紙巾碎，只能夠慢慢清除。但其實只要用一招，就能輕輕鬆鬆讓衣服上殘留的紙巾碎清除乾淨。



對不少媽媽來說，要是孩子忘記將紙巾拿出來就丟進洗衣機，洗完後全家人衣服上全都是紙巾碎真的很崩潰。

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其實遇到這種狀況不用拿膠帶或黏筒滾輪慢慢處理，日本節目《ありえへん∞世界》曾有達人分享超實用絕招，就是將衣服只用衣物柔順劑再洗一次，如此一來會讓衣服暫時變得相當順滑，紙巾碎就不容易附著在衣服上面，這樣可以清除九成以上的紙巾碎，剩下的一點點只要等到衣服曬乾後甩一甩就會掉落了，省下不少用膠帶慢慢黏的時間。

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