洗衫｜嫌污糟衫未夠骯髒？3個錯誤手勢　隨時養多萬倍細菌出來

出門一天總是免不了流汗，脫下來的衣服究竟該怎麼洗，其實也有大學問！對此，來自台灣的家事達人陳安琪就表示，髒衣服需不需要浸泡，端看衣物的髒污程度，而她也提醒民眾，就算要浸泡，也記得不要長時間浸泡一整個晚上，否則室溫下細菌會以「萬倍」的速度飆長，十分恐怖。



洗衣服要不要先浸泡？家事達人：不要泡一整個晚上

陳安祺在電視節目《媽媽好神之俗女家務事》上提到，家裏洗衣服頻率沒有絕對答案，要看的是家庭人口數及個人習慣，不過如果是平時工作會大量流汗的人，衣服換下後放置三天，恐怕已經變成「細菌培養皿」，因此建議最好在2天之內洗掉。

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針對洗衣服是否需要浸泡，陳安琪則表示，浸泡是根據衣物的污垢狀況而定，「像以前嫲嫲、媽媽輩的都會想說睡覺、洗完澡就把衣服泡着，隔天早上再洗，其實這個是很可怕的事情」，因為讓泡衣水溫溫的，時間又長達一個晚上，衣服上的細菌是成萬倍在成長，而陳安琪也解答浸泡的標準時間，「當然要浸泡可以，我們通常浸泡是抓30分鐘以內，你要浸泡就是15到20分鐘，浸泡完趕快清洗掉，這是最好的」。

最後陳安琪也提醒大家，換下來的衣服一定要記得保持乾燥，並舉出一個宜蘭朋友的例子，對方每日換下的衣服都會放到洗衣籃裏，但洗衣籃擺在廁所，加上廁所濕氣重，放三天後衣服就發霉了，因此陳安琪説，換下來的衣服要放在乾燥的地方，最好是可以離開浴室，除非浴室本身就很通風，另外流汗完脫下的衣服，也要記得盡快清洗，避免細菌滋生。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：衣服怎麼洗才正確？家事達人曝「1洗衣動作」超NG：細菌萬倍速度飆長】