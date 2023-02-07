平時最鍾意食邊種甜品？竟反映你脾氣好壞　愛吃呢樣人人都怕咗你

有的人天生一副好脾氣，任別人怎麼作，他都能微笑以待；有的人脾氣不好，說翻臉就翻臉，讓友誼的小船翻來覆去



閒來無事時，刷一刷各大網站與社交平台的文章時，總會看到各種心理測驗遊戲。大家都對心理測試相當感興趣，並且做完後會感嘆：哇！好準啊！好像不管做哪個心理測驗，最後結果都好像非常符合自己情況呢！

來看看這則讓網友們都感到喜愛與爆紅的日本心理測驗，就是看你吃下午茶、選擇甜品時，都會作哪些選擇呢？

每個人都有脾氣，你知道自己究竟是好脾氣還是暴脾氣嗎？（點圖開始測試）：

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選擇 1. 鯛魚燒的你

你是個喜歡單槍匹馬行動的人喔。你的脾氣暴躁性子很烈，你無法忍受任何可能破壞你好心情的人或事，當別人惹怒你的時候你就會直接和他開戰，你是個無法控制脾氣的人，愛生氣幾乎就是你的代名詞。

選擇 2. 紫米露的你

說到底，你喜歡自己躲著生悶氣。你是一個情緒化的人，當有人刻意激怒或是惹你都會直接受到影響，但你的解決方法並不是和對方起爭執，而是假裝置之不理，但你並不是真的不在意和沒關係，你只是無法直白的將情緒宣洩，你習慣將所有的負能量都留給自己，對著自己生悶氣和暗地裡咒罵別人是你最常用來宣洩情緒的方法。

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選擇 3. 雪糕的你

說實在的，你是一個非常在乎自己的人。對你來說任何人都比不上你自己，你認為想過得開心就必須先調整好自己，你不會特別在意那些對你來說無關緊要的事情，更不要輕易對自己或旁人生氣。

選擇 4. 朱古力的你

你是個擁有原則的人。你是個有著好脾氣和原則的人，對於大多數的事情你基本上不太會生氣，你認為不需要一些小錯誤而讓自己不開心，你認為思考如何解決問題比生氣來得重要，所以你能夠將每件事情都處理得很好，你不會將時間浪費在生氣和爭吵，你的忍耐力和包容度很高，很少有人能夠激怒你。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】