靚到以為係CG美女　直播女神愛打機　一出道實力嚇呆無數電競高手

誰說女生不會打遊戲？電競遊戲並不是男生的專利，女生也能在電競圈創出一片天！著名手游《王者榮耀》的職業聯賽（簡稱KPL）去年迎來首位女選手，那就是甜甜珂。不過，甜甜珂的電競之路也並不是一帆風順。



甜甜珂出生於2002年，是《王者榮耀》遊戲直播主出身。外貌亮眼的她十分熱愛電競，一直夢想著能參加KPL。

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在2021年，甜甜珂成為了一名職業電競選手，實力驚艷了不少人，而她的隊伍也在首屆《王者榮耀》女子公開賽中奪得年度總冠軍。

在職業電競圈展露頭角後，有人稱甜甜珂為「天才少女」，但也有人對她指指點點，稱她仍不夠格。

無論如何，甜甜珂成為了KPL首位職業女選手，但期間曾發生不少曲折，網傳KPL起初不同意女選手參賽，引發性別歧視的輿論，最終甜甜珂總算是爭取到了屬於自己的機會，在今年的K甲聯賽的夏季賽中迎來首秀。

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甜甜珂在首秀上的表現可圈可點，但她仍逃不過酸民的冷言冷語。她被指責作為職業選手不應該留長指甲，但官方隨後表示，甜甜珂平時就有留指甲的習慣，剪掉指甲反而會讓她不習慣。

追夢的女孩最美，即使面對重重困難，甜甜珂也不曾放棄她的電競夢。她表示，從未想過自己能獲得那麼多關注，而她會保持初心，並希望大家多關注女子電競：「電子競技只有強弱之分，沒有男女之別。 」

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