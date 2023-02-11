屋企出現蟲害！　滅蟲專家鑿牆驚見700磅橡子　「真兇」原來係...

家中受害蟲侵襲的確很困擾！近日美國有滅蟲專家發文分享，指接到委託去處理牆壁出現「蛆蟲」問題，到場時發現其實是麵包蟲以橡子為食，在牆上鑿開小洞，赫然發現內藏估計達700磅的橡子，足以裝滿8個大型垃圾袋，揭發「真兇」原來是群啄木鳥。從業20多年的他感到非常意外，並喊「我從未見過這樣的事情」，猜測是前業主將牆壁物料由木改成塑膠後啄木鳥鑿不穿，轉而經煙囪儲放「積蓄」。當地鳥類學家認為，啄木鳥傳統棲息地漸漸變成民居，牠們一樣在適應新變化。



卡斯特羅鑿出1個 4乘 4 吋的洞，牆壁即湧出大量橡子。（facebook「Nick’s Extreme Pest Control」圖片）

外媒報道，美國加州屋主艾倫（Glen Ellen）的睡房離奇出現「蛆蟲」，較早前向滅蟲專家卡斯特羅（Nick Castro）求助，他到場發現那些其實是黃粉蟲（Mealworms，即麵包蟲），屬糧倉害蟲，但牠們正以橡子為食。雖然附近有啄木鳥出沒，但事發地點在屋內，懷疑是啄木鳥用某些方法收集到屋內。

卡斯特羅和同事切了個 4乘 4 吋（約10× 10厘米）的洞，一鑿開牆壁卻湧現大量橡子，從業20多年的他驚訝表示從未見過這樣情況，更笑言「牠們（啄木鳥）像有囤積癖好」。

從滅蟲公司facebook圖片可見，啄木鳥儲存多時的橡子從洞口源源不絕地流出。卡斯特羅表示，剛開始以為橡子只會到牆壁的四分之一高處，後來發現原來橡子早已堆上閣樓，把手伸進洞裏移動時，「橡子一直湧出，未曾停止」。最終他們在牆上再打開3個洞，才把所有橡子挖出，最終共收集重達700磅的橡子，可裝滿8個大型垃圾袋，他們3個人花了整天才清得完。

他們隨後在屋外看到啄木鳥和更多的橡子，相信牠們是在煙囪上打了數百個洞，並將橡子掉進去並儲存2-5年。卡斯特羅接受外媒訪問時測啄木鳥原本將橡子存放在屋外木製壁板上，但前業主在壁板破損後改用了塑膠物料，因為太硬啄木鳥無法鑿洞，便將橡子扔入煙囪內。最後他倒設法讓屋外啄木鳥先行離開，把屋外被打穿的洞修補好，換上新的塑膠壁板，期望牠們能轉移陣地去儲藏橡子。

當地啄木鳥多數會在民居存放橡子，但多數選址屋外，有時會在雨水槽。野生動物保護組織 Conservation Northwest 發言人班尼克（Paul Bannick）表示，啄木鳥擅長在房屋和其他地方鑽洞並囤積食物，一切天性使然。當地鳥類生態學家詹斯（Scott Jennings）指，啄木鳥在不正常的地方存放食物，是因為傳統棲息地上出現房屋建設，牠們需要適應這些變化。

（綜合）