母獅天生自帶笑臉歪頭伸脷更可愛　網民下秒知驚：笑到你心裡發寒

獅子也有萌翻人的瞬間！網友在社交平台分享一組動物園霸氣獅子「淑女般的微笑」，天生殺氣騰騰的模樣消失無蹤，甜美的笑容甚至被網友封為「蒙娜麗獅」，意外融化不少人的心。



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網友於微博轉發多張獅子神秘的微笑照片，鏡頭中的母獅趴在棲架上休息，似乎是對鏡頭相當感興趣，接下來竟朝著攝影師歪頭賣萌，甚至吐出粉紅色的舌頭露出淺淺微笑，難得的畫面秒殺不少人的記憶卡。

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照片曝光後很快吸引上千讚，然而許多留言卻對這樣的笑容不寒而慄，「感覺下一秒就要把我吃了」、「笑到你心裡發寒」、「淑女：我保證不吃人」、「對面很高的動物貌似很好吃的樣子」也有人開玩笑表示，這麼可愛一定是雄獅子。

這組有趣的照片最早由日本網友@odekakena_ko所拍攝，畫面中的母獅於愛知縣豐橋動植物綜合公園（のんほいパーク），超萌的笑容讓原PO驚嘆有被心臟爆擊的感覺。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】