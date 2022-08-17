生白頭髮不用怕！營養師推介6款食物養髮變黑　3大滅髮行為要戒掉

【白頭髮／成因／吃什麼／變黑／解決／壓力】白頭髮是不少人的煩惱，但原來可以透過飲食養髮「變黑」！有營養師推介6種養髮食物，並提醒要戒掉3樣不良行為，雙管齊下對抗白頭髮。



白頭髮是不少人的煩惱，但原來可以透過飲食養髮「變黑」！（示意圖／gettyimages）

白頭髮易令「視覺外貌年齡」大於「實際年齡」，台灣營養師林世航就在Facebook專頁「好食課」分享對抗白頭髮心得。

他指出，頭髮老化原因包括「氧化壓力」、「基因」、「環境」、「缺乏特定營養素」等，除了使用外部保養產品，其實還可以透過以下6類食物改善，為頭髮補充足夠營養：

6類養髮食物。（Facebook專頁「好食課」）

1）維生素B群（三文魚、菠菜、雞肉）：參與體內能量代謝，其中B12更與造血有關，提供頭髮充足血氧。

2）維生素C（奇異果、番石榴、椰菜花）：氧化壓力是頭髮老化變白的主要原因之一，維生素C是人體重要抗氧化劑，可降低自由基對頭髮的傷害。

3）維生素D（乾香菇、蛋）：研究指出，血中維生素D3濃度較低者更容易引發早發性白髮。

4）銅（蠔、黑芝麻、黑朱古力）：銅參與頭髮黑色素的產生，是生成黑色素的必要原料。

5）鋅（蠔、南瓜籽）：鋅協助體內多種酵素發揮作用，亦協助黑色素的生成。

6）優良蛋白質（白肉、紅瘦肉、蛋）：建構頭髮組織，提供頭髮充足營養。

台灣營養師林世航指出，頭髮老化原因包括「氧化壓力」、「基因」、「環境」、「缺乏特定營養素」等，除了使用外部保養產品，還可以透過食物改善。（示意圖／gettyimages）

防白髮掉髮！3類行為要避免



林世航又提醒3類行為要避免，否則容易導致掉髮及白髮，包括進食過多精製加工品、吸煙、不當減肥。他解釋，進食過多精製加工品，例如薯條、冬甩等，由於缺乏對人體好的營養素，會營養不良；吸煙會降低體內維生素C及HDL-C（高密度膽固醇）濃度，更易引發白頭髮；不當減肥或偏食也容易造成營養不良，引起掉髮及白髮。