【多圖】瘋傳激罕「夢幻粉紅草蜢」非P圖　專家：仲有2種色更稀有

P圖？最近幾張照片在網路上瘋傳，有網友在野外目擊到粉紅色的螽斯（或稱草蜢或長角蚱蜢），看起來就像是P圖一般不切實際。



不過其實現實生活中真的有這種夢幻蟲子的存在，而且粉紅色的身軀還不是最稀有的款式。

點擊放大瀏覽粉紅色以及其餘兩種更稀有顏色的螽斯照片：

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微博知名昆蟲研究網紅「灰照貓」日前發文表示，最近在社群網站上不少人瘋傳「粉紅色螽斯」的照片，因為實在太不真實，不少網友以為這是幻想種生物，甚至有網友質疑這是P圖，認為並不存在所謂粉紅色的螽斯。

灰照貓表示，粉紅色螽斯是真實存在的，不是摺紙、不是模型更不是P圖，這就是活生生的螽斯，而這種螽斯是稀有的北美長翅螽斯（Amblycorypha oblongifolia），主要分布在美洲地區，因為這種螽斯在歐亞大陸見不到，所以可以算是很稀有的品種。

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灰照貓說，粉紅色的北美長翅螽斯只是該物種其中一種體色之一，大多數還是綠色的。

動物學家針對該物種會出現粉紅色個體進行研究，發現其實粉紅色才是牠們的顯性基因體色（genetically dominant colour），但是因為這個顏色在大自然存活率很低，所以隱形基因體色（genetically recessive colour）才會佔據大多數。

對該物種來說如果出現黃色或是橙黃色的個體，才是真正的變異體色。

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