日網瘋傳1張超巨型螳螂深夜逛街照片　零P圖背後真相震驚40萬網民

眼見不一定為憑？有網友無意間拍到一張「超巨型螳螂」深夜停在馬路上的照片，由於畫面相當驚人，短短幾天內就已經突破40萬讚，不停猛問「這螳螂為什麼這麼大？」



【圖輯】超巨型螳螂深夜逛街照片「竟是零P圖」背後真相震驚40萬網民（點圖放大了解👇👇👇）

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日本網友@Yaramari_Doukyo在Twitter上分享一張照片，某天他在汽車前方擋風玻璃拍到一隻螳螂，當時並沒有想刻意想拍出什麼效果，但後來卻發現這隻僅有約手掌大的螳螂，因為拍攝角度的關係，再搭配玻璃外頭的街景，意外成了在馬路上行走的「都市異形巨獸」。

根據《grapee》報導，原PO表示當時他其實在停車場繳費，不過由於機器異常讓零錢散落在地上，他只好停下車子檢銅板。再抬頭便看到擋風玻璃上有一隻螳螂，順手拍下就成了如今大家看到的「恐怖照片」。

照片也被Facebook Page「紀由屋」分享，網友熱議「道理我都懂」「這個馬路我不要走了」「這次是澳洲還是佛羅里達？」「誰的玻璃那麼乾淨」，也有網友慶幸「熊熊一看看成巨大蟑螂 想說世界末日了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】