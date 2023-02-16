「紹興蜘蛛俠」竟徒手攀爬外牆入27樓單位爆竊　食過返尋味終被捕

真是要錢不要命！大陸江浙紹興一座社區內高樓層住戶近來頻遭小偷，調出監視器畫面赫然發現，一名男子在沒有任何保護設備下，前後兩次徒手攀爬外牆至18樓、27樓，翻窗進入室內竊盜，危險行為猶如「蜘蛛俠」。



據《澎湃新聞》報道，1月中旬，紹興柯橋警方接獲一社區18樓住戶報警，稱家中財物被盜。

警員發現入戶門鎖完好，靠樓梯間一側的窗戶敞開，判斷嫌疑人可能經外牆從樓梯間窗戶爬入。

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調取監控影片發現，案發當日淩晨，涉事住宅樓很多住戶已熄燈，18樓樓道內的燈光突然亮起，一個黑影在沒有保護的情況下，從樓道窗戶翻到外牆，踩著屋簷，沿外牆攀爬並通過住戶打開的窗戶翻入室內。

沒想到，事隔幾天，26日又接到同一社區27樓住戶報案遭小偷，屋主稱期間回老家過年，開啟屋內監視器，當天手機收到系統發送預警後立即報警，小偷的一舉一動也被拍了下來。

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由於嫌犯入室手法與18日竊案一致，警方推斷為同一人作案。

警方循線鎖定嫌疑人王姓男子，在杭州余杭區一酒店將其抓獲，王嫌供稱曾租住該社區，十分熟悉環境，犯案前還曾踩點，2020年亦曾以同樣手法在該社區行竊，被判處有期徒刑九個月。

現王嫌已被採取刑事拘留措施，案件正進一步偵辦。

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