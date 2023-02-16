考眼力！網民執到「小石頭生滿青苔」竟然識郁　神乎奇技融入背景

自然界許多生物的偽裝術令人嘖嘖稱奇。一名網友在地上撿到了一塊生滿青苔的石頭，拿在手上竟發現這棵石頭會動，讓他驚訝的PO網詢問這是什麼生物，沒想到釣出專業網友解答說這是一種鳥類的幼鳥，長得像青苔是為了避免被天敵獵食。



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大陸一名網友「華美極樂鳥」日前貼出一張照片，表示自己在路上撿到一塊長滿青苔的石頭，但這塊石頭竟然會自己動，讓他相當驚訝並好奇這是什麼樣的生物，因此拍下照片後PO網詢問這到底是什麼品種，引起網友熱議。

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貼文一出吸引對野鳥有所研究的網友指出這是一種叫做「金斑鴴」的鳥類，分佈在亞洲地區的品種是太平洋金斑鴴，是候鳥的一種，在西伯利亞和阿拉斯加西部，會在非洲東部至南亞（東至中國南部）和夏威夷群島過冬。金斑鴴的雛鳥為了躲避天敵覓食，小時候身上的斑紋就像是綠色青苔一樣形成保護色，藉以混淆天敵的視覺自保。

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貼文曝光後吸引網友討論，網友們留言表示「不動的話真的是一塊石頭，只是是有溫度的青苔石頭」、「第一眼完全看不出來這是一隻鳥」、「看起來真的好不像鳥，好像假石頭」、「是我的話第一眼看過去肯定發現不了」、「在草地上不怕被踩到嗎？」。

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