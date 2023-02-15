蝸牛狂Loop「爬高高後跳傘」自得其樂爆紅　主人：1日會玩幾十次

這年頭連水中生物也愛給自己找樂子。



最近一段影片在網路上瘋傳，水族箱裡一隻金黃色的蝸牛竟然玩起了「自由落體」。

只見牠慢慢爬上水缸底部的水草，爬到尖端後立刻垂直往下跳，就這樣重複好幾十次相當自得其樂（點擊放大瀏覽）：

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推特一名網友「yusai00」貼出一段影片，他某天發現水缸裡面飼養的金黃色蝸牛竟然找到新的樂趣，就是慢慢爬上水缸底部的綠色水草，爬到尖端後再順著重力往下跳，掉落到魚缸底部的砂石後再慢慢爬回去原處，就這樣不斷重複自由落體的遊戲，相當自得其樂，一天還會重複幾十次。

內行人：不是蝸牛 其實是這物種的變異體

影片曝光後吸引超過萬名網友觀看，網友留言表示「水中體驗重力加速度？」、「這螺很會玩」、「看起來是專業的跳傘玩家」。

有網友相當好奇這隻金黃色蝸牛是什麼品種，也釣出專業網友回覆，指出這其實不是蝸牛而是金蘋果螺（ゴールデンアップルスネール），金蘋果螺其實就是蘋果螺的變異體，而蘋果螺就是台灣常見的知名外來種入侵生物福壽螺。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】