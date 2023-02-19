機率200萬分1　漁夫生擒極罕「藍寶石龍蝦」　估下煮熟會變咩色？

根據《Daily Star》報道，英國一名漁夫日前捕捉到極為罕見的「藍色龍蝦」，機率僅約200萬分之1。



儘管寶石般的色澤相當迷人，最後他仍選擇將龍蝦放回海裡，讓牠繼續在大自然自由的生活。

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28歲的布朗（Stuart Brown）已擁有10多年捕魚經驗，某天在北愛爾蘭海岸進行捕撈作業時，意外抓到這隻顏色非常稀有的龍蝦。當牠把沉在海裡的蝦籠拉上船，一眼就發現了這個特別的傢伙，讓大夥驚訝表示「牠真的太藍了」。

儘管布朗從11歲就開始捕魚，但不曾看過這麼罕見的龍蝦。「你會在那釣到看起來不一樣的龍蝦，帶點棕色或是更紅」，但他強調顏色絕對不會像這隻這麼極端。

不過布朗並沒有把這隻龍蝦帶回家，反而是將牠放生回大海，「牠仍在水裡快樂地游來游去，希望其他人抓到也能這麼做」。

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藍龍蝦煮熟還是會變紅色

緬因大學龍蝦研究機構指出，藍龍蝦誕生的機率為200萬分之1。大多數的龍蝦為綠褐色，其他也有黃、橘、白等多種顏色，有些龍蝦由於基因缺陷產生過量的特定蛋白質，導致呈現特殊的體色。

不過除了白龍蝦，其他顏色的龍蝦一旦下鍋最終都會變成紅色。

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