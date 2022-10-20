恐怖！3月大兒子異常瘦弱　父母看CCTV揭女傭竟這樣做　崩潰報警

請錯女傭隨時出事！新加坡一對父母聘請女傭照顧3個月大的兒子，但卻發現兒子不知何故異常地瘦弱，身體狀況較同齡孩子差，經翻查閉路電視監視影片，竟發現女傭除了有拍打兒子頭部等粗魯動作，更偷偷在奶中下藥，行為極度可怕。女傭目前已被警方帶走，安排住進女傭仲介所，「女主人」直言，「我不知道她為什麼要這樣對我的小孩， 我很心痛， 也無法原諒她」。



父母翻查閉路電視監視器發現，女傭除了有拍打兒子頭部等粗魯動作，更偷偷在奶中下藥。（網上圖片）

綜合外媒報道，47歲事主林先生於2021年8月7日聘請27歲緬甸女傭盧思雅，負責照顧3個月大的兒子。林先生指出，女傭工作表現和態度起初都很好，他與太太都很滿意，惟去年12月翻查家中閉路電視監視器發現，女傭會粗魯地對待兒子，「兒子（當時）疑似難以翻身而哭鬧，女傭被吵醒後，抱出嬰兒哄他睡。但是仔細一看，她抱起兒子之前，猛力拍打了他的頭部」。

翌日林先生提醒女傭要善待兒子，夫婦亦決定繼續觀察，沒有苛責她；詎料2個月後再發現女傭仍粗魯對待兒子，「拽兒子手臂從嬰兒床的一端拉去另一端」。不過，這些原來只是噩夢的一部份。

林先生指出，兒子2021年6月出生後，每月體重都有增加，到約3個月大時交由女傭照顧，但到了今年3、4月，兒子的體重仍維持在7.4公斤，屬異常瘦弱。夫婦心生疑惑，於是翻查閉路電視，發現女傭餵奶時竟偷偷下藥，「她抱着兒子餵奶時，突然打開抽屜，接着拿了疑似藥丸，之後開始搖奶瓶，走來走去，最後走到電眼拍不到的死角動手」。

父母翻查閉路電視，揭發女傭種種惡行，（網上圖片）

林先生表示，當時立即帶兒子去檢查，雖然驗血報告顯示兒子沒大礙，但比同齡小孩瘦小很多，也擔心會影響其腦部發育。他亦與女傭對質，惟對方否認，於是他報警求助。

女傭其後被警方帶走，並安排住進女傭仲介所。警方盤問下，女傭承認在奶中放了「藥物」，稱是「普拿疼（撲熱息痛，Panadol）」，也承認不是首次下藥，還表示餵過緬甸藥丸，報稱「能增加胃口」。

撲熱息痛一般用作治療頭痛、感冒、發燒，可能出現黑便或血便、紅疹尋麻疹、不尋常的疲倦或虛弱等。林太指出，「我不知道她為什麼要這樣對我的小孩，我很心痛，也無法原諒她」。林先生則說，去年妻子已告訴他，指女傭的抽屜內有多種藥丸，但他以為是女傭不舒服時服用，故沒有多想，卻沒想到「竟是拿來用在我孩子身上」。

目前林先生聘請了新女傭照顧兒子，強調今次會更小心觀察。