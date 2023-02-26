呢5隻杯你最鍾意邊隻？反映你最有魅力之處　揀呢杯嘅人最有膽識

你知道自己的魅力點在哪裡嗎？很多人生活了一輩子都不知道。



以下這個心理測驗能幫助你找到自己讓人最讚賞的地方，許多人做完測驗之後，都覺得超準！

以下這5個杯子你最喜歡哪一杯？請憑直覺選擇（點圖放大閱讀）：

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A、謙虛

你最大的魅力點就是「謙虛」，多數人都汲汲營營地想要向全世界證明自己的能力，巴不得所有人都可以看得到他，但你完全相反，你了解自己優勢，卻不會擅自拋頭露面，個性極為謙遜，也因此收穫很多讚賞跟人脈，只有懂你的人才知道你是塊寶玉。

B、沉穩

你最大的魅力點就是「沉穩」，遇到各種危機狀態都能夠臨危不亂，面對負能量也不會過多展露自己的情緒，即使有人向你請教，你也會經過深思熟慮之後給予答案，帶給別人的感覺就是成熟、穩重又可靠，當然會吸引許多人欣賞。

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C、大方

你最大的魅力點就是「大方」，對於人生任何的人事物都不會斤斤計較，向海一樣寬闊的胸襟經常為人所讚賞，即使遇到自己更有理的狀況，也不會和別人爭輸贏，因為比起結果，你更懂得讓步不是退卻，而是守護感情或是尊嚴更重要的關鍵。

D、擔當

你最大的魅力點就是「擔當」，面對任何危險狀況你都能扛下責任，甚至出紕漏的時候，也擅長先從自己身上找出問題，你認為只要把事情做好，該得到的就會擁有，所以從來不會怕扛事情，當然更別說把責任推到別人身上，是不可能發生的狀況。

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E、膽識

你最大的魅力點就是「膽識」，你有著比任何人都還要強大的膽子，敢於去嘗試各種事情，即使所有人都不看好、氣氛低迷的狀態下，你也總能帶給周遭的人滿滿正能量，而且不是盲目去追求達不到的目標，而是有計畫性地完成自己想做的事。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】