首置急上車　畀經紀氹用高於市價簽約　搵銀行估價貸款先知大件事

首置好難？近日一名網友發文抱怨，自己第一次買房，明明已經在網路上做功課半年了，卻還是被經紀牽著鼻子走最終簽約，打電話到銀行詢問估價才發現自己買貴約100萬（台幣，下同），令她相當後悔。



一名台灣女網友近日在Dcard發文抱怨，為了避免和奶奶產生嫌隙，她決定盡快買間房子帶著小孩搬出去住，由於是首置、沒有實戰經驗，身邊也沒有在地人可以提問，於是她花約半年時間看網路文章後，由親戚介紹的經紀帶去看心儀的房子。

不久後，經紀表示要和屋主談價錢，但原po對行情不了解，雖有提出與成交紀錄價差的問題，但終究還是太相信經紀：「被拿價高的成交紀錄來比，我就被牽著鼻子走了。」

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原po最終還是選擇簽約，後來她私下打電話到銀行詢問估價和貸款的問題，卻直接被指「買太貴」，比銀行預估的總價貴了約100萬，甚至被說有裝潢也不用那麼貴。

心情低落的她也尋求網友意見：「估價落差有可能超過一百萬嗎？因為如果估價沒過7成5是有可能不成的（過不了壓力測試）。」

貼文一出，網友大多認為原po在簽約前不夠謹慎，要花那麼多錢住一輩子的地方，應該好好做功課，而不是將責任推給經紀、家庭：「佩服，買樓可以那麼隨興」、「搞得像買菜一樣」、「你唯一能檢討的是沒有好好做功課的你自己」。

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也有人提出建議：「（貸款）要寫8成，寫7成5太硬了」、「銀行估價本來就落後行情啊，而且很保守，然後成交紀錄的作用就是底價，比成交紀錄貴很正常」、「樓市下行，估價也會開始下拉，成交紀錄只是反映過去」、「要判定成交紀錄的部分，因為銀行估價第一步初估也是看周遭行情，再來看屋況條件，以及自身的條件是否良好」。

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