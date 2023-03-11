上升星座揭你的一輩子財運「3種人最招財」人馬誤犯一禁忌恐破財

【上升星座】由上升星座來看財庫有多少錢，被工作逼得生無可戀的你有思考過這一點嗎？



我們都知道，星座運勢需要看上升。第一宮，也就是上升點，代表的是自我；我們的太陽星座並不能起到12宮定位的作用，而上升星座卻是我們個人星盤第一宮的起點。除非，你剛好是太陽跟上升在同一個星座者（1/12機率），以太陽星座來看運勢時，才會極為相應、每每大呼好準！

除了運勢需要看上升星座的運勢之外，我們也能從「上升星座」來得知財運如何喲！一起來看看吧！

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財運 Top3 的上升星座：上升人馬座

人馬（射手）性格活潑開朗，愛自由，有夢醒的星座，最害怕嘮叨，是一個絕對要擁有自己的個人空間的星座。人馬屬於一個很有正義感，對周圍的不公會抱有不忿的心，是個愛好和平的人。不過人馬是個比較隨意，很不修邊幅，做起事來就一定會丟三漏四的。

上升落在人馬座，就意味著命主星是木星。剛才木星的作用，我們有說過，是具有一定的擴張性的。所以上升人馬座的人，天生就會比較樂觀，也會比較豁達。都說愛笑的人運氣不會太差，實際是因為他們總是很樂觀，上升人馬就是如此。他們幽默、開朗、想得開，從不鑽牛角尖，也不會讓自己陷入情緒漩渦。上升人馬能夠在榜單上，也是比較正常的。不過上升人馬的人，要注意的是，不能盲目樂觀，也不能肆意揮霍，不然也會讓自己的幸運大打折扣。

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財運 Top2 的上升星座：上升天蠍座

天蠍座嘴很毒，心很善，表面把你說的一無是處，心裡卻比誰都珍惜。蠍子缺乏安全感，睡覺喜歡側著身子抱著枕頭或被子。他們總是看起來很快樂，看起來很堅強，可那都是偽裝。有人說天蠍可怕，那是因為他根本不瞭解天蠍，如果你走進蠍子的世界，那裡一定充滿溫暖卻很憂傷。

雖說上升天蠍會讓一個人很有野心，在很多事情上也會比較辛苦，尤其是感情上更容易患得患失，但是在財富上，反倒是比較不錯的。為什麼這麼說呢，上升天蠍的命主星是火星不錯，也不算是好位置。但是上升天蠍的人，一般第二宮，也就是我們常說的財帛宮在人馬座。而二宮宮頭如果是人馬，就意味著二宮的宮主星是木星。要知道木星可是占星學中的第一吉星，他們的能量是毋庸置疑的。

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財運 Top1 的上升星座：上升金牛座

金牛座通常脾氣很好，因為他們有極強的壓抑心理可以將任何情緒掩蓋在外表之下，並且你要相信，他有這個本事一忍到底通常他們不發作是為了不讓別人難堪，金牛很愛自己的面子，自尊心極強。正是因為如此，他們也很懂得保護別人的自尊和面子。

上升落在金牛座的人，命主星就是金星。而金星作為一顆非常受歡迎的星體，在占星學中一直以來都是比較正面的一顆星。所以上升金牛的命主星，比起上升雙魚，上升白羊（牡羊），天生就要更優秀一點。如果金星的狀態良好，入廟或者是入旺，在落入二、四、十、十一宮這些宮位，那麼在各個方面，基本都不會太差。特別是金星同時還和太陽、木星有正面相位的。這種配置，可以說是相當不錯了，當然也是比較罕見的情況。

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