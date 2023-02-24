蔡天鳳碎屍案│網民憶大埔康樂園3屍案　廣州人肉火鍋近代最恐怖

28歲本港時裝界名媛蔡天鳳Abby Choi被發現在大埔龍尾村慘遭殺害碎屍，案件轟動全港。蔡天鳳是譚仔米線「太子爺」Chris的太太，她與前夫育有2名子女，消息指其屍體曾被肢解烹煮，部份殘肢放進雪櫃，而頭顱仍未知去向，警方目前已拘捕蔡的前夫3名家人，包括前夫的胞兄及父母，惟暫未能聯絡到蔡的前夫。



這宗恐怖肢解案成為市民話題，部分網民想起其他恐怖兇殺案，包括1982年發生、震驚全港的大埔康樂園3屍兇殺案。當年由內地來港、為康樂園別墅裝修的泥水工姜善治，潛入一單位爆竊時被女戶主撞破，痛下殺手接連勒死女戶主及其年幼子女，更將女戶主藏屍儲物櫃，更領呔將其子女吊死在浴簾架上，兇徒最終被判終身監禁。網民認為近代最兇殘、最恐怖的碎屍命案，則是2009年的廣州4歲女童被殺的「人肉火鍋案」。



康樂園3屍慘案發生於1982年，據當時傳媒報道，由內地來港的32歲泥水工姜善治到康樂園別墅裝修時，起貪念潛入其中一戶爆竊，被33歲女戶主林佩珍撞破。姜善治當場用尼龍繩將女戶主勒死，其後再用領呔勒死其8歲女兒羅慧儀及4歲兒子羅志仁。

至晚上8時許，男戶主回家驚見妻兒遇害，警方到場發現，女戶主被藏屍在樓下洗衣房的儲物櫃，身上有明顯瘀傷，而2名子女被兇手用領呔吊掛在浴室的浴簾槽上。單位內除了女戶主的4,000元現金、銀行保險箱鎖匙不翼而飛，大批明貴珠寶也不見了，屋內有被搜掠的痕跡，警方推斷是劫殺案。

事件引起社會哄動，而姜善治犯案後一度返回內地，其後返港才被拘捕，被控3項謀殺罪及1項行劫罪。姜在庭上否認控罪，但陪審團一致裁定其謀殺罪成，判處終身監禁。

網民指近代最令人心寒的碎屍命案，必數到2009年廣州發生的食人事件，來自四川的張姓「食人魔」肢解女童做成火鍋吃。

2009年，廣州4歲女童李伶俐失蹤，終揭發恐怖人肉火鍋案。（網上圖片）

內媒當年報道，事發於廣州番禺南村茶崗路，4歲女童李伶俐一家是外省人，與同為26歲的父母李彪及林少美住在出租屋，平日由同村爺爺照顧。2009年1月2日，爺爺早上出門時將孫女交給鄰居阿姨照顧，惟阿姨一不留神，女童走出街玩，隨即失蹤。家人發現女童走失後報警，警方相信她只是在附近走失，便和家人及鄰居逐家拍門尋人，但一直未見人影。

案發附近住有1名張姓男子，無人知其真實姓名，但鄰居們記得他曾說「人肉很好吃」，起疑下拍門找人，但無人應門。女童家人其後再拆返查問，發現單位大門有血水滲出，張男拒絕開門，一行人強行入屋後，嚇見地氈上有乾涸的血跡，懷疑是女童的血。

警方發現女童的屍體被肢解，其中兩塊不見了，即推斷是疑犯吃掉。（網上圖片）

警員趕到現場調查，發現屋內有許多兒童及女性衣物，終在床邊單門小雪櫃內，發現女童已被謀殺斬首碎屍，屍體血淋淋地塞入雪櫃，一共有6塊。警方驗屍後確認，女童屍體一共被肢解成8塊，只找到6塊，估計有2塊已被殺犯人吃掉。

事件引來多間內媒走訪案發地點，村民指張男是四川人，平日行為奇怪，愛穿女裝出入，家中有許多女裝及兒童衣服，又會在門口舞西瓜刀唬人，鄰居多次向房東投訴，而他亦多次被請走，惟其後又搬回去。該處3月前亦有1名男童失蹤，不排除也是該張男所為。

鄰居稱不清楚張男來歷，只知道他曾在紡織廠工作一段時間就失業，形容他是心理變態，愛看戰爭片，看到火災燒死人時會大叫「人肉很好吃的」，故女童失蹤後成為破案線索。受害女童爺爺說疑犯被捕時非常鎮定，全程不發一語。

年約35歲的張男其後承認將女童拉入屋內勒死，將屍體一共切成8塊，有2塊切成肉片燙來吃，有指他還沾鼓油吃，故案件被形容為「人肉火鍋案」。後來張男被判故意殺人罪成，剝奪政治權利終生，其後已被執行死刑。

（綜合）