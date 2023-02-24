蔡天鳳碎屍案｜疑與前夫家有錢銀瓜葛　Abby遭碎屍烹煮存放雪櫃內

撰文：楊婉婷
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時裝界名媛蔡天鳳Abby遇害身亡，被揭發藏屍大埔龍尾村村屋，重案組拘捕其前夫3名家人，分別是父母及胞兄，疑與案有關。消息指，Abby生前照顧前夫及其家人生活，疑雙方有錢銀瓜葛。死者遭斬件碎屍，屍塊連頭顱被存放於村屋地下單位的雪櫃內，屍身疑曾被烹煮，屋內亦發現烹煮工具。

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消息指，蔡天鳳於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至今日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍。消息稱警方拘捕死者前夫的家人等3人。

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手提電話。

阿Bob當年曾於婚宴翌日在社交網站發文及分享與一對新人的合照。（Instagram圖片）

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