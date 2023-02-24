01獨家圖片．蔡天鳳碎屍案｜健碩男手持大膠箱　曾走近七人車

撰文：凌逸德
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28歲名媛蔡天鳳Abby Choi碎屍案，其前夫胞兄及父母懷疑與案有關被捕。《香港01》取得一張閉路電視截圖，拍攝到懷疑是案中男疑犯。截圖中可見，一名身穿黑色上衣及短褲、身材壯健的男子，手持一個大的白色膠箱。據知，該名男子其後走近一輛車尾打開了的白色七人車。

一張閉路電視截圖可見，一名男子手持一個膠箱。

消息指，蔡天鳳於本月21日被報失，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，惟及後下落不明，案件隨即轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為案件有可疑，相信蔡天鳳經已遇害，循謀殺方向調查。至今日下午，探員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍及烹煮，部分殘肢存於雪櫃，但頭部下落不明。消息稱警方拘捕死者前夫胞兄及父母。

警方本周三（22日）曾發布尋找失蹤人口蔡天鳳的資訊，指28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，她當日中午2點15分最後露面後不知所蹤，當時有攜帶身份證、現金及手提電話。

死者最後身影。
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