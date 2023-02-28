全球最大孖潤腸？女子豪花$7.5萬擁世一豐唇　原本超靚女整到咁…

不少女生年輕時都玩過芭比娃娃，但相信沒有多少人會希望自己的樣貌及身材成為娃娃般誇張。保加利亞（Bulgaria）1名25歲女子卻於5年前下定決心，要擁有一雙像洋娃娃般豐潤的厚嘴唇，更立下志向要成為「全球最大嘴唇」的人。為此她不惜花費8,000英鎊（約7.5萬港元），忽略外界對她「最厚孖潤腸嘴」的批評，甚至漠視醫生指再做手術「可能會致命」的警告，多次在嘴唇注射填充物豐唇，堅定在「世界之最」的道路上前行。



保加利亞25歲女子伊凡諾娃為了獲得「全球最大嘴唇」的封號，進行了無數次手術填充嘴唇，至今已花費8,000英鎊。（@andrea88476/IG圖片）

綜合外媒報道，居於保加利亞首都索非亞市（Sofia）的25歲女子伊凡諾娃（Andrea Ivanova）為了讓自己看起來更像洋娃娃，不惜花費8,000英鎊（約7.5萬港元）接受無數次手術填充嘴唇，久而久之她更冀望獲得「全球最大嘴唇」的封號。為了延續這個「燒錢的習慣」，她近日在社交媒體Instagram舉辦「親親換現金」（Kisses for cash）的活動，期望獲得粉絲金錢資助她維持「豐唇」外貌。

前哲學系學生伊凡諾娃透露，自2018年開始，她就無比希望能看起來像以「杏仁形的眼睛、豐潤而有光澤的大嘴唇」為特點的洋娃娃，這使她開始接受嘴唇及下巴填充的手術。為競逐「全球最大嘴唇」的稱號，伊凡諾娃在近5年間不惜於嘴唇接受注射填充物34次，現在就算是自然放鬆狀態，她的嘴唇看起來仍像是高高噘起般，甚至感覺快要遮擋住鼻孔，而她的下巴亦明顯突出，「到處都有很多關於我的負面評論，還有很多人不認同我新的大下巴」。

儘管嘴唇已經異常豐厚，但伊凡諾娃並不滿足，亦不擔心嘴唇會「脹到爆」，反而覺得還未夠大，「我的嘴唇還不夠大，我想要比現在大得多」。可是當伊凡諾娃要求進一步豐唇時，已有好幾間診所明確拒絕再幫她注射唇部填充物，明言擔心她嘴唇注射次數過多會導致併發症，甚至有醫生警告她要隨時留意口腔的任何疼痛症狀，因為未來再進行手術「可能會致命」。

2018年前，伊凡諾娃尚未開始在臉部注射，當時她五官清秀。（@andrea88476/IG圖片）

不過伊凡諾娃一於少理，早前更開始接受顴骨填充術，希望獲得「世界上最大顴骨」的稱號，「我的目標是模仿並顯着地擴大它們（顴骨），但當然，我仍然想要更大的嘴唇。我將繼續進行更多（唇部及顴骨）注射，使它們變得更大」。迄今為止，她已經花費1,600英鎊（約1.5萬港元），在顴骨注射了4次填充物，令顴骨變得高聳，但她仍打算在1周內再接受2次注射。