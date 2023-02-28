口罩令取消｜網民熱議戴口罩10大好處　最後1樣獲人人讚好：好正

【口罩令／取消／香港口罩令／口罩好處／解除】特首李家超宣布，政府周三（3月1日）起取消口罩令。戴了2年多口罩，點滴在心頭，卻有網民「依依不捨」表示即使取消口罩令，也會繼續佩戴口罩出街。以下整合網民提出的戴口罩的10大好處，而最後一樣好處更引起最多網民共鳴，甚至人人讚好。



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疫情下港人戴了2年多口罩，點滴在心頭。（資料圖片）

政府周二（2月28日）宣布，周三（3月1日）取消口罩令，包括室內、室外、乘搭公共交通工具等，市民均毋須再佩戴口罩；但在公共交通工具、醫院、院舍、學校等是否佩戴，交由市民自行決定。

消息一出引來熱議，不少網民就列出戴口罩好處，明言會繼續佩戴。以下整合網民提出的10大好處，每項都令網民「瞬間有共鳴」。

▼2月27日 口罩令下的市況▼

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戴口罩10大好處：

好處1：減少病毒傳播，避免染疫



這個好處相當易懂，戴口罩可以減少病毒、病菌傳播，減低染疫機會。

好處2：阻擋別人咳嗽飛沫



香港地方空間細少，人與人之間的社交距離擠迫，戴口罩可以避免吸入別人咳嗽時噴出的飛沫，「搭車有啲人真係係咁咳，戴口罩都叫擋一擋」。

好處3：出街減少化妝、打扮



由於臉部大部份面積都會被口罩遮蓋，不少女網民表示出街「唔使化咁多妝」，減少對皮膚的損害；男網民亦表示戴口罩後，忘記剃鬚也毋須擔心，「趕住出門口，無剃鬚都唔覺眼」。

不少女網民表示戴口罩出街「唔使化咁多妝」（《Doctors》劇照）

好處4：減少病痛



大批網民表示，戴口罩後「無鼻敏感」、「傷風感冒都少咗」。

好處5：冬天保暖



網民指出，戴上口罩可「擋住啲風吹過嚟」，達到保暖效果，直指「好正」。

好處6：不用假笑、社交恐慌



網民形容，戴口罩可以隱藏自己的表情變化，社交場合或職場上也毋須強裝歡笑偽裝表情，感覺更輕鬆，「不用陪笑」、「不會被客戶看到厭世表情」、「不用顧慮社交表情」、「表情唔使俾人睇到，黑口黑面都唔怕」。

好處7：減少空氣污染傷害



香港是繁忙都市，汽車廢氣、二手煙味、塵埃滿布，戴口罩可以減少吸入空氣污染物質，身體更健康，「我會持續戴，空污嚴重」。

汽車廢氣、二手煙味都是污染來源。（資料圖片）

好處8：已成習慣，戴口罩有安全感



網民指出，疫情持續3年，戴口罩已成為生活習慣，就像穿衣服一樣，一旦除下口罩，反而會有社交恐懼、被脫衣服的感覺，認為戴口罩會更感安心，「戴習慣了沒戴反而不自在」。

好處9：自言自語都可免尷尬



網民表示，戴上口罩後，別人看不到自己的表情變化及口形，即使自言自語自娛，都不怕被別人聽到而感到尷尬，「喺街度唱歌，都冇咁易有人會話你黐線」。

好處10：提升顏值，更多靚仔靚女



不少網民都說，自從戴上口罩後自信提升，即使平日樣貌普通的，顏值也大幅提升，「多了靚仔靚女」、「醜都變靚，或者冇咁醜」、「出街唔使嚇親其他人」，甚至擔心取消口罩令後此情此景只成追憶，「唉！會少咗好多靚仔靚女」。

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