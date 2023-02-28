蔡天鳳案｜案件震驚全球成熱搜　香港以外搜尋量最高竟是這地方…

【蔡天鳳案／前夫／背景／Abby Choi／譚仔／大埔龍尾村碎屍案／鄺港智／Alex】28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）於大埔龍尾村被殺，警方已就案件拘捕5人，其中28歲前夫鄺港智、65歲前家翁鄺球、31歲前夫兄長鄺港傑同被控謀殺，其63歲前家姑李瑞香則被控作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，4人還押至5月8日再訊。

蔡天鳳案震驚全球，《香港01》整合Google Trends的關鍵字搜尋熱度數據發現，除了香港，最關注案件、即搜尋熱度最高的地方，竟是新加坡，其次是文萊及馬來西亞。



28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害肢解。（互聯網）

從Google Trends搜尋熱度數據見到，如以中文搜尋「蔡天鳳」、「鄺港智」關鍵字，香港理所當然是搜尋熱度最高的地方，其次是澳門，台灣及內地緊隨其後。

但如果以英文搜尋「Abby Choi（蔡天鳳洋名）」、「Alex Kwong（鄺港智洋名）」和「Lung Mei Village（龍尾村）」，不計算香港，搜尋熱度最高是的新加坡，其次是文萊及馬來西亞，估計與華人眾多、與香港連繫較多有關。其餘地方包括菲律賓、加拿大、印尼等。

如果以英文搜尋「Abby Choi（蔡天鳳洋名）」、「Alex Kwong（鄺港智洋名）」和「Lung Mei Village（龍尾村）」，不計算香港，搜尋熱度最高是的新加坡。（資料圖片）

根據《香港01》取得的照片，拍下當日蔡女於加多利山登車前的最後身影，可見其一身白衣，挽着手袋及紙袋，低頭疑在看手機。

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