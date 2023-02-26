蔡天鳳案｜迷魂點自救？專家教4招自保：果斷應對　3迷魂症狀留神

【蔡天鳳案／Abby Choi／譚仔／鄺港智／Alex／大埔龍尾村碎屍案／迷魂／自救方法】譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳Abby Choi疑在車上被迷魂後，載到位於大埔龍尾村遭到殺害碎屍轟動全港，事後其前夫鄺港智Alex一家四人被捕，殺人動機疑是謀奪億元家產。



蔡天鳳被哪種方法迷魂仍待調查，但迷魂藥防不勝防，一旦中招隨時「任人宰割」，相當危險。內地犯罪學學者張簡過去接受內地傳媒訪問時，就列出4招被迷魂自救方法，提醒大家要「早做處理，果斷應對」。



28歲名媛蔡天鳳Abby Choi疑遭前夫一家四口合力殺害肢解。（互聯網）

案事發生於2月21日，蔡天鳳由任職其私人司機的前夫兄長（前大伯）Anthony駕車載走，相信在車上被弄暈，隨後運送至大埔龍尾村的案發單位內殺害，屍體隨即被削肉機、電鋸、利刀等工具肢解，部份放在雪櫃冷藏，部份遭大煲烹煮成「人肉湯」及棄置，頭顱、軀幹及手部則不知所終。其前夫、曾任警長的前家翁、前家姑及前夫兄長事後被捕。

根據《香港01》取得的照片，拍下當日蔡女於加多利山登車前的最後身影，可見其一身白衣，挽着手袋及紙袋，低頭疑在看手機。

+ 3

迷魂點自救？專家教4招自保



迷魂藥無色無味防不勝防，被害人吸入後可能會神智不清、記憶缺失、行為能力明顯減退等，失去自衛能力，相當危險。犯罪學學者張簡於2020年接受內地傳媒訪問時，就列出4招感到自己吸入迷魂藥後的自救方法，提醒市民大眾要「早做處理，果斷應對」。

張簡指出，不要費心思考自己吸食了哪一種迷魂藥品，應立即採取以下措施脫離險境，包括「摳壓咽喉部位催吐」、「大量飲用清水稀釋」、「通過捶打和掐揉等方式，製造痛感保持清醒」，以及「離開封閉場所，到人員眾多的公共區域向警方和社會公眾求助」等。

張簡又說，確保脫離險境和人身安全下，應及時到醫療機構檢查就診，查明藥物種類，並第一時間向司法機關報案，妥善留存相關證據。

有人在網上懸紅200萬元緝兇。帖文指涉案前夫姓鄺，洋名Alex。（網上截圖）

而蔡天鳳案震驚一眾網民，一面倒批評4人冷血殘忍喪盡天良，「天有眼，願逝者安息」、「勁恐怖！睇到打冷震…人肉湯…咩深仇大恨可以落手咁毒」、「咁冷血嘅人 法官一定要嚴懲」、「嚴正執法！」、「狼心狗肺」、「真係一個人渣」、「對人善良等於對自己殘忍，又一次證明」、「一家人集體喪心病狂係超越大腦想像」、「天怒人怨！還死者一個公道」、「好恐怖的一家人，手段兇殘」。