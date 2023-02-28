口罩令取消｜有100多個口罩存貨　人妻崩潰求救　網民竟教咁樣用

【口罩令／取消／香港口罩令／解除】這2年多來市民們買了不少口罩，不少人更早已將口罩視作日常穿搭一部份，然而，特首李家超今日宣布周三（3月1日）起撤銷口罩令。面對家中剩下的大量口罩，有網民就不知可以如何處理，即時發文求助。不少人都表示感同身受，又指最慘是有小朋友的家庭，「我都唔知點算啊，仲要係小朋友口罩，一陣就唔啱戴啦」、「最慘係有細路嗰啲，遲下大啲就唔啱戴」。



有人妻在討論區表示得知自3月1日起不需戴口罩，但眼見家中尚餘百多個口罩，不知如何處理存貨。（示意圖，Vera Davidova/Unsplash）

該名人妻在香港討論區以「屋企仲有好多口罩點處理好？」為題發帖，稱以前「貪方便」，買口罩都是一次過買一大堆，當時丈夫已略有微言，「話我做咩買咁多，諗住戴成世咩」。現得知自明日起不需戴口罩，而她也打算不會再戴口罩，眼見家中尚餘100多個口罩，不知如何處理，於是發帖問網民意見「剩咗啲口罩可以點好？當抹布咁用？」。

有網民就建議樓主可以暫時繼續戴口罩，不過亦有人認為可以先保留未過期的口罩留待以後用。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都表示「一樣咁頭痕」，而網民想法兩極，有人認為「要用埋」，有人就覺得「要收起」。前者就建議樓主可以暫時繼續戴口罩，「用埋佢先啦，廢事擺」、「搭車嗰陣都仲可以戴㗎，人多就自然菌多，政府唔迫你戴啫，你自己都仲可以戴㗎」、「其實小朋友返學都會照戴住先啦，要知道好多家長啲仔女就算咳到七彩，都會照樣帶佢哋返學㗎嘛」。

而另一邊廂就有網民認為口罩未過期可以保留，「當然係留啦，有咩傷風感冒都可以用返買落嗰啲口罩」、「留返啲喺有需要時（例如感冒、去醫院、診所嗰啲地方等）用，仲有剩嘅就捐咗佢哋去慈善機構啦」、「無謂嘥，留返之後用」。

（香港討論區）