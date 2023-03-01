口罩令取消｜指同事見口罩下真容即疏遠　女生傷心焦慮：好擔心…

【口罩令取消／香港口罩令／解除／撤銷】隨着本港口罩令取消，不少人都開始對「除罩」有焦慮。日前，有打工一族發文表示，在公司脫下口罩後，原本相熟的同事竟然漸漸疏遠，似是被她的真面目「嚇親」，令她感慨地表示「面對要真面目示人，真喺愈嚟愈擔心」。



有女生表示日前在公司脫下口罩露出真容，1名交好的男同事見到後，竟一反常態沒聊兩句就匆忙離開。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名女生在Dcard以「除罩焦慮症」發文，稱其平時上班都是獨自吃飯，基本上沒有同事見過她的容貌，早前聽聞口罩令將會解除，便在公司「除罩食嘢」。這時，1名平素與她交好的男同事來找她聊天，但看到她後竟一反常態，說沒兩句就匆忙離開，「平時好好傾」、「呢排更冇搵我閒聊」。

她又憶述剛入職時上司稱要確認是否本人，於是要求她除下口罩看一眼，「點知都俾我嚇親，當堂就打咗突」，再加上是次男同事的突然疏遠，令她愈發擔憂要脫下口罩以真面目示人。她又表示，戴口罩雖然悶焗，但卻有其他好處，除了可以掩飾不精神及水腫，「最重要係人緣都可以改善下」。

有網民認同樓主，表示自己同樣對於脫下口罩露出面容感到不安。（《他人即地獄》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認同樓主，「戴咗咁耐好驚人哋見到我下半邊面形象崩壞」、「same…覺得除咗會畀人覺得樣衰」、「我都試過，超hurt」，亦有人擔心樓主是患上容貌焦慮症，鼓勵她慢慢建立信心，「PO主會唔會係容貌焦慮」、「唔好唔開心啦，其實從另一角度講證明你對眼生得好靚所以令人有期待」。

不過有部分人就覺得「除罩」才舒服，「我反而寧願快啲唔使戴，起碼大家一睇就知我樣衰，唔會因為口罩令人有一種我係靚女嘅錯覺」、「由細到大都無戴㗎」、「咁你可以一直戴，諗下之前十幾年無戴你又生活到？」。

（Dcard）