口罩令取消｜港男狂數戴口罩3大罪狀：成班失敗者！ 1句掀罵戰

【口罩令取消／香港口罩令／解除／撤銷】口罩令今日（3月1日）起取消，但街上仍有不少市民選擇戴口罩，原因包括防疫等。有港男在討論區發文，力數戴口罩的人3大「罪狀」，直指「根本成班失敗者」。公審帖文引來大批網民不滿，反駁樓主「關你叉事咩！」、「而家係回復自由，可以選擇戴定唔戴。批鬥戴嘅人？」、「戴罩除罩都要批鬥，做咩嘢啫」；也有網民認同樓主說法，稱「嗰班戴口罩防疫X，成班都係東亞病夫」。



口罩令今日（3月1日）起取消，但街上仍有不少市民選擇戴口罩。（鄭子峰攝）

該港男於連登討論區以「第一日唔使帶（戴）口罩的所見所聞」為題發文，指今日仍戴口罩的人，只有3個原因 ── 「一係真係好樣衰（但你由出世開始可能已經咁）」、「一係你自信心好低」、「一係你咁啱病」。

樓主直斥戴口罩的人「根本成班失敗者，想睇定情況先以為自己係世界仔，明知半個月後一定愈嚟愈少人戴，希望你哋世世代代都戴」。他又向戴口罩的人「挑機」，質問：「有無人講下戴口罩有咩好處，如果有好處你疫情前唔日日戴？」

口罩令取消首日上班情況▼▼▼

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帖文引來大批網民不滿，反駁「關你叉事咩！」、「onX，唔戴口罩都打咁多嘢」、「有戴咪有戴，有乜咁出奇」、「而家係回復自由，可以選擇戴定唔戴。批鬥戴嘅人？」、「樓主個問題同星期日唔出街？唔出街就係毒X一樣咁on X」、「戴罩除罩都要批鬥，做咩嘢啫⋯⋯覺得有需要咪戴，冇需要咪唔戴囉」、「戴同唔戴都應該尊重囉」。

也有網民認同樓主說法，「嗰班戴口罩防疫X，成班都係東亞病夫」。另有網民分析，戴口罩除了防疫需要，亦可能因為家中存貨太多，或公司要求員工戴口罩，「屋企口罩蟹晒症候群」、「應該仲有一點，有啲公司仲要求員工戴」。