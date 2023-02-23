兩隻老虎打交變鬥可愛！落敗大貓被壓「反手一啪」夾爆對手面珠墩

大貓是不少人相當喜歡的生物。一名網友在動物園捕捉到一幕相當可愛的畫面，兩隻老虎正在打鬧，其中一隻老虎不慎居於下風慘被壓在地上，但下秒牠卻立刻舉起手來猛力反擊，把上面居於贏面的老虎擠到嘴邊肉跑出來，本來充滿殺氣的打鬧畫面瞬間變的軟萌可愛。



Twitter網友「@jinsei_nyannyan」相當喜歡動物園內的各種大型貓科動物，經常到各大動物園參觀並拍下獅子老虎等大型貓科動物的生活日常。之前網友拍到一段爆笑畫面，兩隻老虎在展示區突然打鬧起來，其中一隻老虎被壓制在地上，居於下風露出了脆弱的毛茸茸肚肚，勝利的一方得意則是抬起頭炫耀自己的勝利。

【圖輯】點圖放大看Twitter網友「@jinsei_nyannyan」拍攝的可愛「大貓照」及超萌老虎打交照片👇👇👇

+ 9

但下秒戰局卻立刻反轉，被壓制在地上的老虎突然伸出兩個大肉掌，朝贏了的那隻老虎的臉上用力按下去，上方老虎肥肥的嘴邊肉就這樣被擠成一坨麻糬，模樣相當搞笑，肅殺的氣氛瞬間變的非常呆萌，就像是小朋友打架一樣可愛，讓拍攝的網友忍不住笑噴。

【相關圖輯】小老虎太貪吃變「胖虎」慘遭斷六親 一臉委屈卻很可愛網絡爆紅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

照片曝光後吸引萬人按讚，網友留言表示「為什麼威風凜凜的老虎突然畫風突變」、「大貓終究還是貓，貓科動物就是可愛」、「那兩團肉真的太好笑了」、「原本在打架氣噗噗，結果嘴邊肉一擠大家都消氣了」。

【同場加映】野放見陌生森林 老虎嚇到掉下巴後續更爆笑（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】老虎萌爆驚呆樣瘋傳！野放見陌生森林 老虎嚇到掉下巴後續更爆笑（01製圖）

+ 5

延伸閱讀：

詭異「無臉男猴」全身黑剩臉是白的！驚悚照瘋傳專家揭神秘身分：牠還會飛

威力彩狂飆10億！4星座生肖財運爆發 下注「吉時」曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】